¿Hace mal dormir con el corpiño puesto?

¿Cuántas veces escuchamos “no te vayas a dormir con el corpiño puesto” o “no te lo dejes puesto todo el día”? También se dice que es mejor no usar brasier con aro o que mejor optemos por tops deportivos. Estas y muchas más son las suposiciones que rondan en torno a esta prenda de vestir.

Nos contactamos con el Dr. Juan Manuel Serini, especializado en Ginecología y Obstetricia, para resolver todas estas dudas que surgen en base al boca en boca que muchas veces no tiene fundamentos científicos. El médico utiliza su cuenta de Instagram @juanmanuelserini para transmitir información y compartir consejos sobre temas que nos interesan a todas.

El ginecólogo recalca que las redes sociales son una gran herramienta cuando son bien usadas y no cuando una persona sin título profesional habilitante comparte tips. Además, cuenta que la paciente de nuestros tiempos “viene a preguntar, a aprender, no se conforma con solo venir a hacer un control, sino que trae muchas preguntas”.

¿Es verdad que el uso constante del corpiño hace que “se caigan” las mamas?

La caída de las mamas no se relaciona con el uso de corpiño. Tiene relación directa con la turgencia mamaria, en la cual influyen la cantidad de tejido adiposo, la cantidad de tejido mamario y la condición genética de la mujer. También se puede ver favorecida la caída mamaria en mujeres que amamantaron y por el paso de los años. Entonces, el corpiño no influye ni en lo que es que esté más levantada ni más caída.

¿Hay algún horario estipulado sobre el tiempo de uso?

No hay ninguna indicación sobre salud mamaria de tiempo de uso o no del corpiño.

Y si hablamos del uso del corpiño para dormir, ¿sí o no?

Es una cuestión de gusto de la mujer, el uso del corpiño o no para dormir tiene que ver con cómo la mujer se sienta cómoda. No hay una indicación médica al respecto.

En cuanto a los corpiños con aro, hay muchos mitos sobre su daño a la salud.

Pensar que los corpiños con aro dañan la salud mamaria es uno de los mitos más arraigados, incluso, existe la creencia popular de que podrían favorecer un cáncer de mama, la cual es totalmente falsa. Esta teoría se origina en pensar que la compresión que genera el aro sobre la parte inferior de la mama podría llegar a ser nociva.

¿Habría que descansar del uso del corpiño?

No, son todos mitos. Todo lo que se ha generado alrededor del uso del corpiño son todos mitos, es una prenda de vestir. Del corpiño no hay que descansar, es como pensar que porque uso una remera voy a tener un problema de salud. Es exactamente lo mismo. El corpiño no le agrega beneficios a la salud mamaria ni tampoco la daña.

Cuando las pacientes acuden al consultorio, ¿han consultado con respecto a otros mitos?

A veces hay una creencia en pensar que los corpiños deportivos son mejores que los que poseen aros, pero no. Solamente dan una mejor contención a las mamas para cuando las mujeres realizan una actividad física. Muchas veces se piensa que son más beneficiosos que el corpiño con aro.

¿Queres compartir algún consejo con la comunidad FEMME?

Lo importante no es si usas corpiño, no usas corpiño o el tipo de material. Lo importante es que realices tu control mamario anual y tu autocontrol mamario mensualmente y que te mires al espejo, palpes tus mamas para reconocerlas; así si hay alguna alteración podes consultar y tener el control.