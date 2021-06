Aprende las claves para hacer compostaje fácil y de la manera correcta

¡Tus residuos orgánicos no son basura! La huerta, además de todo lo que nos brinda con respecto a alimentación saludable, tiene decenas de beneficios más. Incluso nos invita a reciclar. Es brillante saber que todo termina siendo tierra, pues todo el ciclo de la vida termina nuevamente en la tierra. En esta nota te cuento cómo y qué compostar y sus múltiples beneficios para tí y para tu huerta o jardín.

Compostar es reciclar, es transformar lo que algunos ven como basura, pero que otros sabemos que es abono orgánico para que luego termine formando parte de nuestro alimento. Por eso es importante saber cómo funciona, qué podemos compostar y qué no.

Todos deberíamos tener una compostera en casa, así como quien dice un tacho de “basura orgánica“. ¡Ojalá que la informacioìn rompa barreras y pueda llegar a cada casa así todos tomamos conciencia sobre la importancia de compostar!

Dicho esto, te cuento que el compostar es un procedimiento muy simple. Sólo debes tener en cuenta ciertas recomendaciones básicas.

La huerta, entre sus múltiples beneficios, es terapéutica.

Qué se puede compostar

Frutas y verduras

Yerba

Té

Café

Cáscara se huevo

Papeles y cartones sin tinta

Poda de plantas

Hojas secas

Cenizas de leña o carbón

Los que NO se puede compostar

Carne

Lácteos

Excremento de Perros o gatos

Papeles con tinta de colores

Plantas enfermas o con plagas

Las lombrices californianas suman un plus en el proceso de compostar, ya que aceleran bastante el mecanismo pero no son esenciales, se puede hacer de todos modos. Actúan varios insectos en este proceso, así que no te alarmes si ves moscas, bichos bolita u hormigas. Sí debes tener en cuenta que nada de esto tiene que estar presente en en exceso.

El compost es necesario airearlo y removerlo una vez por mes, aproximadamente.

Los bichos, si no están presenten en exceso, son parte del proceso del compost.

En cuanto al riego sólo decirles que es importante que no pierda la humedad, el tiempo dependerá de las condiciones climáticas de la zona en la que vives.

Con lombrices, al cabo de 3 o 4 meses ya van a tener listo su compost, que es como una tierra pero mucho más liviana y oscura. Esto es oro en polvo para nuestra huerta y para nuestras plantas en general.

Se usa una o dos veces por año en la huerta, sobre todo cuando se hace cambio de estación. Yo suelo remover la tierra, agrego una fina capa en la parte superior y luego pongo una capa fina de tierra, siempre arriba para que vaya nutriendo hacia abajo cada vez que regamos.

Compostar es generar tu propio abono orgánico, con cero costo y muchos beneficios para el medio ambiente.

Abajo te dejo un video para aclarar cualquier duda que puedas tener sobre el armado de tu compost. Si quieres seguirme en Instagram para más recomendaciones o consultas, búscame como @juli.osses