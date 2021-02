Cómo podrías agrandar tus ojos con estos trucos de maquilla (incluso con el uso del tapaboca)

Durante la cuarentena, TikTok o Instagram se llenó de videos de famosas o influencers de belleza que mostraban distintos trucos faciales. Uno de ellos fue el cómo hacer lucir tus ojos de una manera más llamativa, para generar algo de misterio en nuestro rostro a pesar del cubrebocas.

Los expertos cuentan que lo principal es primero preparar la piel hidratándola y buscando un corrector líquido que logre disimular ojeras, pero que también ilumine esa zona.

Lo segundo es el delineado, en donde debemos maquillar la zona interior de las pestañas superiores, es decir, la línea acuosa superior. Este efecto es un lifting inmediato para tus ojos y los maquilladores lo han llamado “Tightlining eyes”, una técnica que se ha podido ver en distintos tutoriales por todo Youtube.

Se recomienda usar un delineador marrón o en tonos castaños, ya que las gamas más oscuras deben ser usadas con mucho cuidado porque pueden envejecer la mirada. Otro tip de los estilistas es conseguir una tabla de sombras en polvo, ya que las cremosas son más difíciles de utilizar.

Los tonos de colores que inmediatamente permiten a tus ojos hacerlos más grandes son: color bronce, marrón o dorado si tus ojos son marrones, pero si tu tono de ojos es claro, lo mejor es decantarse por la gama de los verdosos o azules.

Si tus ojos son pequeños, la idea es no intentar hacer la línea de agua en color negro porque eso los achica. Lo mejor es que te hagas un eyeliner exterior de manera ascendente utilizando, como dijimos más arriba, delineadores en colores marrones.

No importa si estamos usando barbijo: eso no quiere decir que no nos maquillemos, sino, al contrario, que aprendamos a maquillarnos de la mejor manera cuidando nuestra piel con los mejores productos a nuestro alcance.