No es ninguna sorpresa: a esta altura del año, ya estamos todas ansiosas por dejar atrás el invierno y sus pesados atuendos. Con los primeros días de calor empezamos a desear vestirnos más livianas y coloridas, pero, ¡calma! Si bien el verano ya está a la vista, es importante recordar que la primavera es una época de transición climática, por lo que las temperaturas serán inestables un tiempo más y no sería raro volver a encontrarnos con días fríos.

Es fundamental, entonces, que esta inestabilidad se vea reflejada en tu guardarropa y en tus outfits. ¿Qué significa esto? Que si bien ya podemos sacar de vista las prendas de alto invierno, todavía tenemos que conservar algo de ropa abrigada para esos días en que baja la temperatura de forma inesperada.

Como primera medida para hacer frente a estas variaciones, y con el fin de estar siempre espléndida, es recomendable dejar a mano por un tiempo más abrigos clásicos en tonos neutros, ya que estos se pueden sumar sin mucho esfuerzo a casi cualquier look primaveral. Los tapados livianos y trenchs son perfectos para esta media estación.

Otra muy buena opción, sobre todo si tenemos que salir de casa a primera hora de la mañana, es vestir superponiendo prendas, técnica conocida como "layering". En este caso es fundamental cuidar que cada una de las "capas" que usemos esté en buenas condiciones, ya que en cualquier momento del día puede que tengamos que desarroparnos y sacarnos las prendas que están más por encima. Una buena forma de evitar imprevistos es asegurarnos que el outfit funcione tanto con todas las prendas como con lo mínimo indispensable (y no se olviden de usar remeras en buen estado debajo del suéter, porque seguramente en algún punto se lo van a querer sacar).

Por último, entiendo que “olemos” primavera-verano y que casi como un acto involuntario (sólo para trasladarnos mentalmente hasta allí) adquirimos nuevas prendas sin más. Pero no te olvidés de reorganizar tu closet antes y hacer un relevamiento de lo que ya tenés para no hacer compras inútiles. Andá únicamente por aquellas prendas que sumen a tu silueta y al resto de tu armario (y no te olvidés que recién empiezan a aparecer los adelantos de temporada, por lo que en los próximos meses la oferta de ropa va a ser más amplia).

TIPS BY NATACHA CAPELLO