Otoño: ideas para vestirse durante la "temida" media estación

Por suerte, ¡tenemos la solución! ¿La clave? Contar con algunos básicos imprescindibles para la media estación, que te van a permitir disfrutar el otoño a pleno sin resignar estilo alguno.

- Lo fundamental a la hora de vestirse en épocas de transición climática es llevar “capas”, pero sin descuidar ninguna de ellas: olvídate de camisetas o prendas que consideres de entrecasa para abajo del abrigo, ya que probablemente tengas que optar entre morir de calor para no mostrarlas, o arriesgarte a que la gente vea una remera rota/manchada. Para evitar esto, elegí básicos que sean cómodos y que estén en condiciones, para que en caso de tener que sacarte el abrigo, no pases un mal momento.

1 - Capas

- Atenta al calzado: el clima otoñal no es el ideal para salir a primera hora con sandalias ni estar con botas al medio día, así que aprovechá para cambiar el calzado de alto verano por el de media estación. Zapatillas, mules o zuecos, ballerinas y otros estilos similares van a evitar que pases frío en la mañana, pero no te van a "cocinar" cuando llegue el calorcito del mediodía.

Las zapatillas.

2 - Calzado

Los must de media estación

Las camisas son ideales -más si llevás una remera o musculosa digna abajo- ya que la podés abrir o atar en la cintura si te da calor.

3 - Camisa

Los cardigans también forman parte de las propuestas más útiles para outfits otoñales. Estos son ideales para alargar la vida de tus prendas veraniegas, ya que se los puede usar con shorts y botitas, o con una musculosa o incluso un vestidito abajo. ¿Los favoritos? Los oversize.

4 - Cardigan

Las camperas de jean, si bien son de esas prendas que sentimos que podemos usar todo el año - y que de hecho usamos-, son perfectas para usar ahora. Aprovechalas al máximo usándolas con todo.

5 - Demin Jacket

Los blazers también son de media estación, aunque lo ideal en esta época es que sean de texturas livianas. Los de corderoy, lana, pana y demás dejalos para más adelante.

6 - Blazer

Trench: Por supuesto, no podíamos cerrar esta nota sin nombrarlo. No sólo es recomendado como fondo de armario por la versatilidad que representa, sino que también como abrigo para estaciones intermedias. Si todavía no tenés uno, este es definitivamente el momento de hacer la inversión.

7 - Trench

TIPS BY NATACHA CAPELLO