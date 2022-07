Conoce cuál es el trabajo de una bióloga en Argentina

Evelyn Bustos Scalona hizo la Licenciatura en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional de San Luis y el Doctorado en Biología, más especializado en la parte de fósiles. Actualmente, trabaja en una beca post doctoral en el Conicet, donde se está perfeccionando, siguiendo la rama del proceso de fosilización. A los catorce años se dio cuenta que quería dedicarse a esto por un profesor que enseñaba esta asignatura con mucha pasión.

Nuestra entrevistada, Evelyn. Foto: Instagram @franco.tornello.

“Las tareas del biólogo son muy diversas. Puede realizar investigaciones en todas las áreas, ya sea con organismos, en relación a las ciencias de la tierra, a la medicina y a impactos ambientales. Como también, en laboratorios, en campo y en asesoramientos en empresas, entre otros. Siempre hay un biólogo aportando conocimiento en esas áreas. Cabe destacar que la investigación es una de las tareas donde más se desarrolla este profesional. Además, puede dedicarse a la docencia”, explicó Evelin.

“En cuanto a las diferencias entre géneros en esta profesión, las hay en todos lados. En la mayoría de las empresas los que adquieren los puestos más altos son hombres. En el área de la biología donde he estado, hemos sido más mujeres que hombres. De igual manera, los becarios hombres y mujeres cobran el mismo sueldo. No hay disparidad en cuanto a cantidad, pero sí hay desigualdad en los requisitos y las condiciones que no se tienen en cuenta a la hora de ingresar, como las tareas de la casa y de ser madre que llevan mucho tiempo y afecta a la hora de aplicar en una beca”.

“En lo personal, lo que más me gusta son las salidas de campo y la recolección del material para estudio. Lo más lindo es que puedes experimentar la naturaleza porque te alojas en carpas, eso es lo más satisfactorio, la propia recolección. Y lo más difícil, es que en el campo son muchos días y hay muchas variaciones climáticas. Pero después en el ámbito en sí, en el de la ciencia, no hay cosas difíciles pero el sistema es complicado, mucha exigencia y competencia. Y, el sistema dentro de Conicet es muy jerárquico, mantenerse en el sistema es bastante difícil”, agregó.

¡Muchas gracias Evelyn por compartir tu conocimiento y por tu buena onda!