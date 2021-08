¿Recuerdas cómo se vistió Salma Hayek para celebrar la victoria de Joe Biden?

Salma Hayek, la taquillera actriz de “Duro de cuidar 2“, siempre dio qué hablar. Nunca fue una actriz como las demás, quizás por su recorrido personal. Siempre la caracterizó la cualidad de “romper el molde“ allí a donde vaya, sea con el vestuario, con una declaración, un rol inesperado en una película o simplemente con una declaración de principios, como fue el memorable posteo que rememoramos.

Salma Hayek: potencia y convicciones

Hija de una cantante de Ópera y un empresario, emigró desde México a los 18 años dispuesta a conquistar Hollywood. “Se reían de mí porque era mexicana y quería hacer una carrera de actriz profesional en Estados Unidos, pero siempre estuve convencida“, contó alguna vez Salma Hayek, ahora casada con el multimillonario francés François-Henri Pinault, con quien tiene una hija, Valentina.

La recordada postal que Salma Hayek posteó en su Instagram. Fuente. Instagram Salma Hayek

Lo cierto es que la imponente morocha se hizo un lugar a fuerza de trabajo y talento en la pantalla grande, conquistando al público de los Estados Unidos que actualmente la sigue eligiendo como una de las actrices favoritas de todas las edades y géneros.

Aquella vez, en noviembre de 2020 y en plena pandemia sanitaria azotando el mundo, se definía el futuro del país por adopción de Salma Hayek y ella no estaba dispuesta a quedarse callada.

¿La mejor manera de expresar su felicidad por el triunfo electoral de Joe Biden, a quien ella creía el mejor candidato para el momento que atravesaba Norteamérica? ¡Un homenaje a la estatua de la Libertad!

Salma Hayek decidió lookearse con un vestido blanco de escote profundo, drapeado en color blanco impoluto y tomando en la mano una reproducción de la antorcha que lleva el monumento. En el cabello, lucía una imitación de la corona y sus rayos en punta.

La postal fue compartida en su cuenta oficial con el texto: “The time has come to liberate ourselves from division (Ha llegado la hora de liberarnos de lo que nos divide)“. Arrobando al presidente electo y a su vicepresidenta: Kamala Harris en evidente señal de reconocimiento y celebración.

Su forma contundente y fiel a su estilo de manifestar su posición fue comentada por medios tanto nacionales como internacionales. No solo por la evidente belleza de Salma Hayek sino porque el mensaje llegaba fuerte y claro gracias a uno de los códigos que la actriz maneja a la perfección: la interpretación de un personaje con un solo gesto.

Por supuesto, recurriendo para eso a un outfit adecuado como lo fue el vestido blanco con pliegues al mejor estilo “estatua de la Libertad“, y a un maquillaje que acompañe. En esta ocasión era super femenino, con delineador y máscara de pestañas, labios morados y rostro fresco y luminoso.

La actitud de la pose transmitía seguridad, convicción y potencia a la vez. Todo estaba por delante y así lo entendieron las millones de personas que le dieron el guineo a este posteo en Instagram. La ocurrente foto recibió 695.484 “me gusta“.

Además del posteo que resumía todo en una imagen la bella Salma Hayek no había ahorrado referirse a temas filosos antes como la políticas migratorias del anterior presidente Donald Trump cuando se refirió al muro que separaba Estados Unidos de México, apuntando que en realidad la separación era invisible y entre americanos.

También dijo que nadie mejor para terminar con esa división que Joe Biden y le dedicó unas palabras de una “chica superpoderosa“ a otra a Kamala Harris diciéndole en Twitter: “Felicitaciones Madame Vicepresidente Electa Kamala Harris. Estados Unidos ha tenido muchos antepasados, ya era hora de que tuviéramos una madre“ y finalizó: “Ve y enséñales cómo se hace, chica!“

Dispuesta a hacer ruido, la actriz Salma Hayek dejó en claro su postura con una manera de festejar más que contundente y que, además, la representa en un 100%.