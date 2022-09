El antes y después de Maki Moguilevsky tras su cambio de look

La actriz argentina Maki Moguilevsky (45), divorciada del también actor argentino Juan Soler, decidió cambiar completamente su look. En esta nota, analizamos el antes y después de su imagen.

Así, vimos cómo la intérprete de “Carita de Ángel“ que siempre había sido rubia se mostró en redes sociales con una ondulada cabellera en tono chocolate.

Aunque el corte conserva el largo, la estructura rebajada y ligeramente ondulada en tono castaño la hace parecer casi otra persona ¡cómo le cambió el rostro!

Attachment options… Sus rubios variaron entre los más claros hasta los más desgastados con raíces oscuras, pero siempre manteniendo este tinte hasta ahora. Fuente. Instagram @maky_moguilevsky

El antes y el después de Maki Moguilevsky

La figura formada en Televisa, vivió en México desde muy joven y dejó su carrera de lado cuando nacieron sus hijas Mía y Azul para pasar tiempo con ellas. No obstante luego de su separación se reencontró con la mujer que es y en este proceso, que ya lleva tres años, buscó un cambio de look definitivo y rotundo que lo refleje.

Aunque Maki Moguilevsky no se cortó el flequillo, el cabello castaño de este cambio de look no es el mismo que la melena rubia que lucía entera y sin corte en capas. Rebajada y ligeramente más corta en torno al rostro, el cambio es más impactante.

Con 405 mil seguidores, la estrella se vio envuelta en un alúd de halagos y comentarios positivos que celebran su cambio de look y nuevo estilo

¿Durará? Dicen que a las rubias les cuesta salir de ese tono más claro porque les cambia mucho el rostro y sin dudas, las facciones de Maki Moguilevsky se ven muy distintas.

¿Suaviza el rostro el castaño de Maki Moguilevsky o la apaga? ¿Qué opinas? Siempre que ella esté feliz y se sienta a gusto ¡adelante!

Por lo pronto tu recuerda que toda la información que te decimos acerca del estilo del cabello es una guía por si tienes dudas. Si estás segura y cómoda con un corte de cabello o un tinte que no cumple esta regla, ¡ya has dado en el blanco, sin recetas!