El look osado de Shakira que inspira a mujeres mayores de 45 años

Shakira se disponía a recorrer una de las alfombras a las que está acostumbrada de premier en festivales y de festivales en eventos cuando fue alcanzada por la mirada de Henry Cavill. El actor británico que interpretó a Superman ¡no logró despegar los ojos de ella aún en medio de un reportaje en vivo! Esta fue la anécdota que recorrió el mundo recientemente aunque el video es de 2015.

Entre la separación entre Shakira y Piqué, y la atención que suscita la cantante colombiana no es de extrañar que así haya ocurrido. El momentazo se dió durante un estreno, el de la película The Man From UNCLE. El actor británico no pudo evitar la distracción al ver tremenda mujer ataviada con ese look atrevido y único del que es capaz Shakira. Por eso ¡lo analizamos!

Shakira: ¡Un look de alto impacto! Fuente. Vogue.

El crop top strapless de Shakira como arma letal contra ¡Superman!

Lo cierto es que la bella cantante colombiana no debe preocuparse por la falta de candidatos. Mucho más con ese estilo singular que siempre realza su figura petite pero única, con caderas más que latinas y cintura diminuta.

El outfit que se robó todas las miradas y probó que “sus caderas no mienten“ consistió en un look en realidad simple, basado en dos piezas en tendencia: un pantalón sastrero color negro estilo leggings, super ceñido y de tiro alto combinado con un crop top strapless con volados en tono rojo.

El broche de oro fueron unas botinetas en clave plataformas de taco aguja en negro de cuero que hacían que la figura de Shakira se alzara unos centímetros más ¡Sabemos que la potente cantante es en realidad algo bajita pero nunca lo parece!



Gracias a su estilismo, con melena suelta y con volumen, maquillaje intenso y tacones nadie piensa en lo pequeña que es ¡y llama la atención como una leona! Sino…pregúntele a Superman.

En el evento ocurrido en Nueva York, Shakira deslumbró a más de uno y sin dudas siempre tiene el toque acertado para que todas las miradas se vuelvan hacia ella. Esta vez, el crop top jugaba a mostrar sin mostrar tanto, porque el ombligo quedaba cubierto por un volado colgante central y las caderas, se adivinaban bajo la tela negra del pantalón con costuras a la vista verticales, para afinar y alargar las piernas.

Como siempre, apostó a una prenda ceñida y corta, para que se aprecien las botinetas de cuero con taco aguja, junto a otra algo más voluminosa: el top strapless. Así, siempre logra el equilibrio perfecto a la vista, la figura más estilizada y el toque salvaje justo, que en general da a sus atuendos gracias a su melena suelta y larguísima.

Y tú ¿Te animas a probar con un look similar al de Shakira para tu próximo cóctel o evento?

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.