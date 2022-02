Las manicuras que eligen las mujeres de la realeza

La manicura es, tal vez, una parte del vestuario de las monarcas que nos pasamos por alto. No la vemos o no le prestamos tanta atención como a sus looks, zapatos o maquillajes, pero esto no quiere decir que no esté. Es por esto que decidimos descubrir cuáles son las manicuras que eligen las royals para cualquier evento.

Luego de ver a distintas Reinas, Duquesas y Princesas llegamos a la conclusión de que hay dos esmaltados que son furor en la realeza. Hablamos de la manicura en color rojo y la manicura nude que son definitivamente las más elegidas por las monarcas.

Rania de Jordania y Kate Middleton

El nude es el color favorito de Rania de Jordania para su manicura. Foto: Vanity Fair.

Rania de Jordania es Reina y Kate Middleton es Duquesa de Cambridge, y juntas se decantan por la manicure nude y natural. Decimos natural porque solo llevan una capa de esmalte de calcio transparente para darle un toque de brillo a sus uñas, sin llegar a ser glitter. Esta es una manicura que las monarcas llevan, ya que el nude es un color neutro que combina con todas las tonalidades de un estilismo y luce delicado.

Kate Middleton se apropia del color nude en todos sus estilismos. Foto: Hola!

Además, tanto Rania como Kate son mujeres que les gusta el estilo clásico con prendas más formales y elegantes lo cual lleva a que sus uñas estén siempre en esa sintonía de clasicismo y formalidad. Es una manicura que jamás pasará de moda y que tiene distintas variantes que tú también puedes probar.

Máxima de los Países Bajos y Letizia Ortiz

Máxima de los Países Bajos es una de las royals que se anima al rojo. Foto: Mujer Hoy.

Podemos decir que tanto Máxima de los Países Bajos como Letizia Ortiz son mujeres que optan por lo clásico, pero con formas o estilos más modernos. También, son monarcas a las que les encantan los colores vibrantes como el rojo, rosa o amarillo lo cual las hace más extrovertidas a nivel estilístico que Rania y Kate.

Letizia Ortiz combina sus uñas rojas con cada uno de sus looks. Foto: Vogue.

Como estos colores están siempre presentes en sus atuendos, eligen el rojo oscuro como esmaltado. El rojo es un color clásico como el nude pero llama mucho más la atención y es más atrevido o sensual, dos características que atañen a Máxima y Letizia.

Para tu próxima manicura, elige el nude o el rojo para que te conviertas y luzcas como una verdadera mujer de la realeza.