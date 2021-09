Sarah Jessica Parker impone la bolsa tote bag como accesorio tendencia 2021

Sex and the City volvió para seguir marcando tendencia y para romper reglas. Por ejemplo, convirtiendo una sencilla “tote bag” en ítem instantáneo de moda. Adiós a las mini carteras it y de lujo. Hola a los maxi bolsos multiuso. Es lo que hizo Carrie Bradshaw que usó una tote bag en el rodaje de And Just Like That, el regreso de la serie fashionista Nº1 del mundo, y de inmediato el modelo elegido por Sarah Jessica Parker fue tendencia.

Se trata de un complemento básico de moda, en este caso lanzado con fines solidarios para recaudar fondos en apoyo a la radio pública neoyorquina la WNYC. Cada bolsa cuesta 25 dólares.

Sarah Jessica Parker convierte la tote bag en complemento tendencia. Foto: Instagram.

El logo en blanco y rojo de la filial de NPR de la ciudad de Nueva York es el único motivo a la vista estampado en la tote bag con base negra de Carrie Bradshaw, que seguramente nunca estuvo tan cerca de las elecciones de moda práctica que identifican a la actriz que encarna a este icónico personaje de ficción.

A Sarah Jessica Parker le encantan los accesorios cómodos y funcionales, y llevar en el set de la ficción una simple y relajada tote bag, en la mano e informalmente colgada al hombro, seguramente habrá sido un placer para ella.

Como sea, es parte del cambio de estilismo que se está viendo en Sex and the City 2021 que está incorporando ítems de moda más reales y accesibles en el armario y sobre los outfits de sus protagonistas que ya no son las jóvenes “locas por las compras” de antes.

Las fashionistas también eligen las tote bags. Foto: Instagram

Por eso no es casual que Sarah Jessica Parker convierta en bolsa cool de la temporada las simples y polifuncionales tote bags de tela que por estos días también usaron la actriz Anya Taylor-Joy, la estrella de la serie de Netflix “Gambito de Dama”, y la modelo Kaia Gerber.

Con capacidad para guardar desde una computadora portátil hasta la vianda diaria además de mil y un objetos cotidianos, es uno de los complementos preferidos de las mujeres profesionales a las que Carrie Bradshaw representó en los ´90 y ahora también.