Los jeans sueltos que eligieron Adamari López, Toni Costa y su pequeña hija

La presentadora televisiva Adamari López y el bailarín de origen español Toni Costa están en un impasse pero no dejan de compartir entre ellos y ser cómplices pensando en el bienestar de su hija Alaïa de 6 años.

Ambos, tanto Toni Costa como Adamari López, comparten la idea de que aunque su futuro como pareja sea incierto, la prioridad debe ser el bienestar y felicidad de su hija. Es por ello que se muestran juntos, comparten las alegrías cotidianas y parecen muy unidos como papás de Alaïa.

Claro, con el nostalgias de verlos en redes es imposible no recordar algunos buenos momentos en familia, en donde iban los tres de aquí para allí, aún conviviendo, y realizaban producciones fotográficas para revistas que quedan en la memoria: el estilo que despliegan los tres quizás se deba al carisma y la energía de equipo que se les ve desde un inicio.

Jeans holgados para toda la familia: Adamari López y familia

Los jeans sueltos que lucieron juntos para una producción de revista Hola! Estados Unidos toda la familia: Adamari López, Toni Costa y Alaïa causaron sensación.

Clásicos, estilosos y de jeans holgados, la familia entera de Adamari López posa con frescura y estilo.

¿Por qué? Porque cada uno eligió un tipo de jean dentro de una misma sintonía: los jeans azules, clásicos, holgados y super relajados.

En el caso de Adamari, la puertorriqueña lució unos mom jeans. Lo suficientemente holgados como para lograr un look, fresco y casual pero no demasiado como para no marcar sus curvas. Acompañada de unas sneakers blancas y una remera básica blanca, los jeans de Adamari López fueron de tiro alto y terminación algo ceñida en el tobillo, ambos detalles que afinan la silueta.

Para la pequeña Alaïa, el vestuarista de la producción ¿o ella misma? eligió unos jeans perfectos. De color jean clásico, Alaïa mostró cómo se lleva con mucho glamour un vaquero holgado abotonado lleno de estilo. Con una blusita blanca con detalles de pompones miniatura, trama en relieve y cuello tipo Mao, Alaïa se lució como la estrella de las fotos en aquella ocasión en 2019.

Para completar la lección de moda, Toni Costa eligió un jean ripped, que le daba un aire rebelde pero a la vez super cool. Combinado con una camisa clásica blanca, la frescura de las tres figuras es para imitar. Un outfit tan clásico como sentador que no puede fallar, tanto para niños, para mujeres como para hombres y si se luce en familia ¡mejor!

¿Te animás a vestir amalgamada con tu pareja y tus hijos? ¿Con qué miembro de la familia contarías para esta divertida propuesta de jeans que Adamari López, Toni Costa y Alaïa protagonizan?