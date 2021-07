La princesa Leonor de Borbón se viste sin gastar de más y así podrías recrear su look

El martes Leonor de Borbón tuvo la oportunidad de celebrar su primera audiencia en el Palacio de la Zarzuela. La princesa de 15 años contó con el acompañamiento de los reyes Felipe VI y Letizia y de su hermana, Sofía; quienes se encargaron de recibir al patronato de Colegios del Mundo Unido.



Lo cierto es que esta fue la primera vez que Leonor de Borbón y Sofía de Borbón logran acudir a este acto, ya que mayormente los reyes suelen presentarse en solitario. Pese a tener una agenda apretada con 15 años, la princesa aceptó el compromiso y lució un increíble look bastante low cost que maravilló a todos los presentes.

Durante el acto, Leonor no solo lució muy chic y dulce, sino que también se mostró muy sonriente, cómoda y educada, como siempre. Mientras se prepara para estudiar el Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College, la joven no pasa por alto sus outfits a la moda.

Recrea el look low cost de la princesa Leonor

Durante la audiencia en el Palacio de la Zarzuela, Leonor le dio la bienvenida y charló amablemente con la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido. Se trata de una organización dedicada a crear paz a través de la educación.

Para esta ocasión, la princesa eligió tomar inspiración de otras figuras de la realeza como Kate Middleton. Leonor de Borbón decidió apostar a lo low cost y eligió un vestido que ya utilizó en otra ocasión.

Fuente: People en español

Definitivamente se trata del look perfecto para la ocasión, ya que es bastante delicado, fresco y muy juvenil. El vestido de Mango es perfecto para un clima bastante veraniego, ya que no tenía mangas y su estampado era tropical.

¿Cómo recrear este look? Puedes utilizar un vestido con estampado tropical, flores o de colores tranquilos. Recuerda buscar bien dentro de tu armario y hacer como Leonor, ¡apostar por lo low cost!

A este outfit, Leonor lo acompañó con unas alpargatas muy clásicas que tenían un tacón bastante sutil y pertenecen a la marca Macarena. De esta manera, la joven creó un outfit muy trendy que llamó la atención de todos.



El look económico de Leonor de Borbón es de Mango.



En tu caso puedes utilizar también unas alpargatas o mismo apostar por algunas sandalias de taco bajo, que sean simples y delicadas. Si deseas recrear el look de Leonor bastante bien, el estilo juvenil pero tranquilo son la clave.



Por último, puedes utilizar el cabello suelto como la princesa o apostar por algún recogido que deje ver tu rostro, y al mismo tiempo te resulte fresco. Si quieres, no te olvides de realzar el look con accesorios muy minimalistas.

Dicho look, Leonor lo utilizó por primera vez hace unos años cuando paseaba por las Islas Baleares. Cabe resaltar que este vestido ya no se encuentra a la venta, pero sí las alpargatas color nude, que cuestan $100.



¿Te ha gustado el look de Leonor de Borbón?¿Lista para replicarlo?