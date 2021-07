Skims, la marca de Kim Kardashian, vestirá a atletas olímpicos: ¿qué tienen de particular estas prendas?

Kim Kardashian ha cerrado un ciclo. Luego de estar 14 años al aire junto a sus hermanas y sus padres, el show “Keeping Up with the Kardashians” llegó a su fin. Ahora comienza una nueva etapa para Kim, que incluye a su marca, Skims, la cual será parte de los Juegos Olímpicos.

La marca de ropa interior de Kim, “Skims”, será la encargada de vestir a los atletas estadounidense que participarán en los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos de Tokio 2021.

Foto: Woman

Así lo confirmó con un posteo en la red social Instagram para todos sus fans: “Desde que tenía 10 años escuché cada detalle sobre los Juegos Olímpicos de mi padrastro. Al ver competir a los atletas, llegaría a comprender la dedicación y el honor de ser parte de los Juegos Olímpicos. Viajé con mi padrastro y mi familia a diferentes ciudades para las pruebas olímpicas, los Juegos Olímpicos y las competiciones de atletismo de @caitlynjenner's y en cada parada compraba una camiseta olímpica como recuerdo. Cuando recibí la llamada para invitar a Skims a ser parte de @TeamUSA ????, cada momento que pasé admirando la fuerza y la energía de los atletas olímpicos desde la línea de banda cerró el círculo. Me siento honrada de anunciar que @skims está diseñando la ropa interior, pijamas y ropa de estar por casa del equipo de EE. UU. para los atletas este año en Tokio, y las mismas piezas estarán disponibles en una colección cápsula en SKIMS.COM ????”.

Foto: Woman

La estrella de reality no solo es conocida por haber estado en un programa de televisión, sino gracias a sus firmas de maquillaje y perfumes, “KKW Beauty”, y de ropa para cama y lencería, “Skims”. La colección entera no será solo para los atletas, sino que tú también podrás conseguirla por Internet desde el 12 de julio.

¿Cómo se elabora ropa para atletas?

Pero, ¿con qué tipo de textiles te encontrarás a la hora de comprar esa ropa? Nosotras hicimos nuestra propia investigación sobre cuáles son las mejores opciones en textiles para los atletas y hablamos con Leonardo de High Bike, quien nos dijo que "la mayoría son Dry Fit.

Aquella es una tela ajustada, con el objetivo de que la transpiración sobresalga y no se quede adherida al cuerpo. Este tipo de textil también es aerodinámico y permite que la prenda no flamee, sino que quede entallada".

Foto: Revista Velvet

El textil y su calidad son lo más importante para que el atleta esté cómodo, pueda moverse libremente y que su transpiración no quede pegada a su piel. Kim Kardashian pensó y repensó sobre este tema y está muy agradecida por poder ser parte de los Juegos Olímpicos 2021, a pesar de que hace unos años atrás tuvo una disputa con Japón por apropiación cultural debido a que antes de que su marca se llamara “Skims” le había puesto “Kimono”. El propio gobernador de Tokio tuvo que hablar con Kim para que esto cambiara y la estrella debió elegir otro nombre para su firma.

Kim ya está hasta en la sopa. Ahora veremos hasta su colección olímpica en Tokio.