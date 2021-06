Los tenis blancos atípicos y a la moda que elige Justin Bieber

Las marcas de las zapatillas crean diseños únicos y originales tanto para hacer deporte como para el lifestyle, que enloquecen a más de uno. Las celebrities no se quedan atrás y uno de ellos es Justin Bieber, a quien se lo ve públicamente siempre con un par distinto y a la moda.

Una de las sneakers preferidas del joven artista son las Sacai x Nike Blazer Low, uno de los modelos más especiales y exclusivos de la marca en este 2021. Tienen un doble swoosh de color naranja y amarillo, doble lengüeta, doble cordón naranja y blanco y una mediasuela superpuesta que en la parte posterior alcanza su nivel más alto envolviendo prácticamente todo el tenis.

Fuente: Nike.

Estos tenis, que son mayormente blancos y muy cotizadas en el mercado, fueron creados por la diseñadora Chitose Abe, quien fundó en 1999 Sacai, una casa de moda de lujo japonesa. Su estilo es poderoso y trascendió fronteras, al punto que la revista Vogue afirmó que Sacai es un influyente en romper la dicotomía entre la ropa casual y formal.

Abe se inspiró en la temática "twice as nice" para hacer la cápsula de Nike, ya que la idea es que los modelos tengan formato doble en muchas de sus características. Las Blazer Low salieron hace un poco más de un mes al mercado, pero Justin Bieber pudo acceder a ellas antes y al verlo con este look muchos fanáticos hicieron fila para comprarla.

Este modelo se puede conseguir en amarillo y naranja, como también en verde y gris, y hasta en color camel y azul, entre otros. Su precio es de aproximadamente 120 dólares y son una prenda perfecta para los fashionistas o influencers por su estilo único y canchero.

Fuente: Nike.

¿Quién es Chitose Abe?

La japonesa Chitose Abe tiene 50 años y es hoy una de las diseñadoras más populares en el mundo de la moda internacional, al punto que Anna Wintour, directora jefe de la edición estadounidense de la revista Vogue, se declaró fanática de sus creaciones. Por ello, en la revista suelen halagarle y mostrar las nuevas prendas.

Si bien no se sabe en qué ciudad de Japón nació, Abe comenzó su carrera trabajando para Rei Kawakubo, directora creativa de la marca de calzado Comme des Carçons, y para el también japonés Junya Watanabe. Años más tarde, decidió fundar su propia marca y así fue como en 1999 nació la casa de moda Sacai, donde hoy sigue siendo directora creativa.



