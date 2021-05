Neymar y Nike, protagonistas de un escándalo que recorre el mundo

Neymar, quien está concentrado con la selección brasileña en Río de Janeiro, arremetió este viernes contra Nike, quien informó que rompió su contrato de patrocinio con el futbolista porque éste, supuestamente, no cooperó en una investigación interna a partir de la denuncia de una trabajadora de la multinacional estadounidense que lo acusó de agresión sexual.

Según la denuncia, revelada por el diario The Wall Street Journal, los hechos ocurrieron en 2016, cuando Neymar estaba en Nueva York y la empleada acudió a su habitación de hotel para coordinar eventos y logística. Fue entonces cuando la estrella de la Canarinha, supuestamente, intentó obligarla a practicarle sexo oral, según informó el periódico.

Ante esto, el '10' de la Canarinha explicó detalladamente su versión de los hechos, haciendo hincapié en que hubo varias oportunidades en las que se podría haber zanjado el supuesto problema de forma interna pero Nike nunca le dio lugar: "En 2016 parece que ya sabían de este acontecimiento. ¡Yo no sabía!".

"Desde que tenía 13 años, cuando firmé mi primer contrato, siempre me advirtieron: ¡no hables de tus contratos! ¡Los contratos son confidenciales! Romper esa regla y afirmar que mi contrato fue rescindido porque no contribuí de buena fe a una investigación, es absurdo y mentiroso. Una vez más se me advierte que no puedo comentar en público. ¡Obedeceré Indignado!", escribió.

Y siguió: "En 2017 viajé de nuevo a Estados Unidos para una campaña publicitaria, con las mismas personas, y no se dijo nada, ¡nada cambió! En 2017, 2018, 2019 realizamos viajes, campañas, innumerables sesiones de grabación. No me dijeron nada. Un asunto de tanta seriedad y no hicieron nada. ¿Quiénes son los verdaderos responsables?"

"No tuve la oportunidad de defenderme. No se me dio la oportunidad de saber quién era esta persona ofendida. Ni siquiera la conozco. Nunca he tenido relación alguna. Ni siquiera tuve la oportunidad de hablar, de conocer las verdaderas razones de su dolor. Esa persona, una empleada, no estaba protegida. Yo, un atleta patrocinado, no estaba protegido", disparó.

Al cierre de su publicación, se refirió a que tendrá que seguir vistiendo Nike de forma cotidiana porque es la marca que luce el PSG. “Ironía del destino, seguiré teniendo en mi pecho una marca que me traicionó. ¡Así es la vida! Me mantengo firme y fuerte, creyendo que el tiempo, siempre este tiempo cruel, traerá las verdaderas respuestas. ¡Fe en Dios!”, concluyó.