Pánico en un torneo ATP en Emiratos Árabes: un misil cayó cerca de una cancha y los jugadores huyeron
Un misil impactó en las inmediaciones del Challenger de Fujairah, activó la alarma aérea y obligó a suspender un partido mientras jugadores y público buscaban refugio.
Escenas de pánico. Un momento de extrema tensión se vivió en el ATP Challenger de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, disputado en canchas duras, cuando un misil impactó en las inmediaciones del complejo y obligó a interrumpir un partido en pleno desarrollo.
El bielorruso Daniil Ostapenko y el japonés Hayato Matsuoka disputaban el tercer set en busca de un lugar en el cuadro principal cuando sonó la alarma de ataque aéreo. De inmediato, el encuentro fue suspendido y tanto los jugadores como el árbitro y los alcanzapelotas corrieron para resguardarse.
El episodio ocurrió en el Tennis Country Club de Fujairah, mientras en la ciudad ardía una refinería, uno de los principales puntos de exportación energética de Emiratos Árabes Unidos, en el marco de la escalada del conflicto en Medio Oriente.
Las imágenes del momento reflejaron la sorpresa y el temor de los presentes, en un torneo que forma parte del circuito Challenger bajo la órbita de la Asociación de Tenistas Profesionales.
Horas más tarde, autoridades locales informaron que el incendio fue controlado y que no se registraron víctimas. Las actividades en la zona se reanudaron una vez que se confirmó que no había riesgo inmediato.