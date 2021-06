El blazer de moda que sirve tanto para looks sports como elegantes

La nueva pieza clave según dicta la tendencia 2021 es, sin dudas, el blazer cropped. La prenda favorece y enmarca todas las siluetas, es versátil, apta para noche y día, super estilosa y novedosa.

Este ítem todo terreno representa la posibilidad de lucir elegante y sofisticada a la vez. Canchera pero glamorosa, relajada y sencilla pero chic.



Fuente. neo2

Blazer cropped: el blazer de moda apto para todos los looks

Entre los blazer entallados, los ochentosos con hombreras y los oversize existe una nueva prenda must have para esta temporada: el blazer cropped. Se trata de un modelo corto de blazer que enamora con su aire chic y queda a mitad de rumbo entre el look casual y el glamour.

La mayor parte de los modelos son cruzados, con doble botonera (una falsa) y suelen presentar colores vibrantes, estampas únicas y texturas que causan furor. Ideales para todo tipo de figuras estiliza visualmente la zona del centro del cuerpo.

Pueden ser una prenda que sume elegancia a un look informal con calzado tipo sneakers blancos, jeans y básicos o ser protagonista de un look para salir combinado con sandalias de tacones altos, mini vestido o minifalda con top, buenos accesorios y hasta sombreros.

La mayor ventaja es que casi todos suman un detalle como un lazo para hacer un moño adelante, botones en dorado, telas gruesas o texturas con relieve. En invierno se llevan cuadriculados o con rombos y botones XXL y van con cropped top, gorro de lana y pantalones de cintura alta.

Cuando comienza la primavera y las temperaturas comienzan a ser más agradables, vale usarlo con pollera tableada, minifalda engomada o shorts de jean.

Un tip infalible para lucirlos es el monocromo, para que sea la única prenda que resalte a la vista. Elije un blazer cropped de color llamativo con detalles shinny que le aporten el glamour que mereces.



Fuente. Neo2

Blazer cropped + moda comfy

La clave de la prenda es combinarla con piezas holgadas y cómodas, de la mano de la tendencia hacia la ropa extra confortable. Influencers, celebrities y referentes del street style lo usan con todo tipo de prendas comfy para la parte inferior.

Blazer cropped + noche

Para salir y de la mano de la moda lancera, el blazer cropped es perfecto para combinarlo con encaje y construir un look sexy.

Un claro ejemplo de esto es la actriz de Élite, Ester Expósito que con un blazer cropped negro de cuello satinado posó para la campaña de YSL y cosechó tantos o más elogios que por su papel como Carla en la serie de Netflix que ya anticipa su próxima temporada.

Otra buena combinación son las botas tipo bucaneras, con minifalda y blazer cropped. Suben el tono del atuendo y si se eligen colores estridentes para no pasar desapercibida, mucho mejor.

Fuente. Neo2

¿Ya tienes tu blazer cropped para esta temporada?