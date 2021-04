La reina mejor vestida es Letizia: recordamos cinco looks que la pusieron en el podio

Letizia, uno de los nombres más reconocidos y nombrados en el mundo de la moda española e internacional. No se puede negar que es una mujer con mucho estilo, presencia, elegancia y que sabe llevar perfecto looks de día y de noche. Es además la monarca más importante de España y sabe cómo llevar ese rol de la mejor manera.

Todas las semanas analizamos sus looks en cada evento que aparece y resaltamos sus mejores prendas y estilos. La Reina es fanática de reciclar prendas que ha usado hace mucho tiempo y no tanto también. Ahora, analizaremos cinco looks que la llevaron a ser una de las mejores vestidas del mundo.

* De rojo

Cortesía: Mujer Hoy

Para el cumpleaños número 50 de Alejandro de Holanda, la Reina apareció como una estrella de Hollywood con un vestido rojo pasión de Stella McCartney. La pieza era ultra sensual con una capa de varios centímetros y un tajo en la zona de la pierna.

* De rosa

Cortesía: Harpers Bazaar

Con un vestido midi de Michael Kors la vimos en el 125° Aniversario del periódico El Heraldo de Aragón. Una prenda que ya había estrenado en la visita a la Casa Blanca en el 2018. Una pieza preciosa y que parecía sacada de “Legalmente Rubia”

* Total look

Cortesía: Harpers Bazaar

Un jersey de punto fino y pantalones culotte en rojo de una de sus marcas favoritas, Hugo Boss. El toque de su outfit es definitivamente su cinturón ancho que permitía marcarle la cintura y generar armonía en todo su cuerpo.

* Vestido blazer Cortesía: Harpers Bazaar

Uno de sus grandes vestidos sin dudas. Lo utilizó en el Acto de la Pascua Militar y lució ese vestido azul estilo blazer cruzado de una manera increíble. Un 10

* Con Juliana Awada Cortesía: Glamour

Ambas son de muy buen vestir y en la recepción que se llevó a cabo cuando el expresidente, Mauricio Macri, visitó España, Letizia decidió llevar un vestido en azul noche de terciopelo de escote cerrado. ¿Lo mejor? Su tiara Flor de Lis, la corona más representativa de la Dinastía Borbón.