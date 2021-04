Descubrí los Jeans de Sarah Jessica Parker que mejor quedan a los 50

Tener 50 no implica usar siempre el mismo tipo de jean, sino por el contrario empezar a probar cuáles son los jeans que mejor nos quedan. No es una tarea fácil hacerlo, pero las redes e Internet nos dan muchas ideas para que podamos llevar a cabo. Hace muy pocos días, pudimos ver a Sarah Jessica Parker luciendo un outfit muy sencillo pero con algo especial.

Estamos hablando de sus pantalones de denim que no son cualquiera o los comunes, sino una nueva camada relacionada con otro tipo de Jeans, llamado folded up o en español, algo así como, “doblado hacia arriba”. El jean folded up es un poco difícil de conseguir, porque su dobladillo es súper alto y no bajo como en la mayoría de los pantalones.

Cortesía: InStyle

¿Cuáles son sus ventajas? Que, al doblarlos, permite que se vean más los tobillos lo cual hace que nos veamos más alta y ayuda a las bajitas a recuperar un par de centímetros. Otro de sus beneficios es el tiro medio y, por último, la forma ancha que nos permite andar cómodas durante todo el día.

El outfit de Sarah estaba formado por los Jeans folded up, una camiseta de escote redondo en negro haciendo juego con unas bailarinas de tacón con hebilla que son una belleza. Podemos tomar como inspiración este look o conseguir uno nuevo o bien más desenfadado que el de Sarah o más elegante. En lo que sí estamos de acuerdo en que estos Jeans los veremos pronto por las calles y quedarán genial para las de 20, 30 o 50 años.