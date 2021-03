El calzado sport de Juliana Awada que querrás tener en esta temporada

Juliana Awada es sinónimo de elegancia y distinción. Hace rato se convirtió en referente de moda por su buen gusto y su estilo, siempre acertado. Suele dar que hablar ante cada aparición pública que hace. En esta ocasión hablamos de un hit que impuso la ex primera dama y empresaria en cuanto a moda para los pies.



Se trata del calzado Elyse, un zapato abotinado rubricado por la gran abanderada de la moda sustentable Stella McCartney, hija del legendario Paul McCartney. La pieza se transformó en la favorita de la esposa de Mauricio Macri por ser tan elegante como versátil.

Fuente. Pinterest

Awada la usa como calzado sport para atuendos de día pero también la combina con outfits más arreglados y los usa de noche.



El calzado abotinado tiene cordones y plataforma entera, con la suela track, uno de los diseños más exitosos de la diseñadora británica, que no utiliza cuero y cuya producción es 100% cruelty free.



El modelo fue concebido y lanzado al mercado en 2016, pero fue uno de los más vendidos ese año, por lo cual la marca Stella McCartney lo incorporó como modelo continuo de cada temporada.



Aunque hay otros colores, ella los tiene en color negro, por lo que este par resulta un ítem super combinable para distintas ocasiones.



Los lleva tanto con pantalones tipo jean elastizados al cuerpo y tobillo descubierto, como con vestidos cortos más informales o largos de seda para un look nocturno. Femeninos, chic y distinguidos, estos abotinados dan cátedra de estilo con ella a donde la acompañan.



Además de ser hiper cómodos, por no tener nada de taco sino plataforma, su puntera cuadrada y su suela de goma en dos colores - blanco y beige- le aportan un toque único que los hacen tan básicos como glamorosos.

Fuente. Instagram

Marcas de lujo

No es la primera vez que queda claro que la empresaria sabe cómo combinar estilo y comodidad. El innegable buen gusto, junto con la posibilidad de viajar por el mundo y comprar en las tiendas más exclusivas, la lleva a incorporar marcas de lujo a su guardarropas.

Entre sus prendas, suele elegir una “fuerte“ que se destaque por sobre las demás y las acompaña de otras prendas básicas y maquillaje suave, sin estridencias. En cuanto a las marcas que prefiere, selecciona para sus compras tiendas como Prada, Stella McCartney y nunca le falta algo de Céline.



Desde hace unos años, cultiva el modo de vida lo más sustentable posible, modificando hábitos de consumo también al momento de comprar.



Por eso, estos Flatforms de Stella McCartney fabricados con material biodegradable enamoraron a Juliana tanto como a nosotros.

Fuente: Perfil.com