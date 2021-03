¿Falda pareo? La nueva tendencia que nos propone Zara y que se ha agotado en menos de cuatro días

Ya las vimos en los 2000 junto a diosas como Britney Spears que combinaban estas prendas con criss cross tops o tops cortos cruzados y, ahora, las vimos en pasarelas como la de Jacquemus y Versace. No hay duda de que se han convertido y serán LA tendencia del verano 2021/2022: estamos hablando de la falda pareo.

Zara no podía quedarse atrás de las tendencias por eso ha subido a su tienda online un tesoro que ha todas nos gustará: una falda corta estilo boho con estampado y finas perlitas en la cintura, en colores tierra como el marrón, beige y rojo oscuro. Al principio, podemos pensar que solo la usaríamos en la playa con una bikini en esos colores pero Zara no nos sigue la corriente. La low-cost española nos enseña que podemos usarla en cualquier momento y lugar y, que solo necesitamos una camiseta blanca básica (fondo de armario) y unas sandalias planas en cuero o símil cuero marrón. Así tenemos un look perfecto para la ciudad y súper versátil.

Cortesía: Zara

¿Cuál es la trampa de la falda? Es que será muy difícil poder conseguirla, ya que ya la han relanzado durante cuatro días y se ha agotado en la plataforma. Es que no solo estamos hablando de una tendencia, sino también de un precio muy accesible: solo 26 euros. Aunque también desde otras páginas, nos han mostrado cómo hacer esta falda desde tu casa y solo necesitando un pañuelo grande cuadrado y estampado. Aunque si podemos conseguir la joya de Zara, seremos las más diosas de este verano.