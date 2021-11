Michelle Salas nos inspira con estos abrigos

Michelle Salas tiene una gran capacidad de usar y unir distintas tendencias en un solo atuendo. Además nos da ideas para llevar distintas piezas como botas blancas o, como en este caso, abrigos a cuadros que este fin de año se han convertido en grandes aliados para esos días fríos, en donde necesitamos ponernos más ropa pero lucir modernas también.

Si hay una prenda que no puedes dejar de comprar este otoño/invierno es el abrigo a cuadros. Es una de las piezas que más vimos arriba de las pasarelas y que ahora vemos muchísimo en las calles de distintas ciudades, Michelle Salas no podía quedarse fuera de esta tendencia y nos muestra tres looks con estos abrigos.

Un look original para mezclar lo deportivo con lo elegante solo añadiendo una prenda. Foto: Instagram.

En el primer look que elegimos, Michelle Salas destacó como prenda estrella de su outfit un abrigo largo a cuadros en blanco y negro. Como ella es una de las influencers que les encanta mezclar lo comfy con elegante decidió llevar un conjunto en azul pálido de sudadera corta y pantalones jogger.

Solo eligió dos complementos para elevar su atuendo: sus gafas de sol y su mini bag negra acolchada de Chanel. Esta es una gran idea para aquellas mujeres que van al gimnasio y luego deben salir abrigadas para ir a otro lugar un poco más chic.

Otra manera de usar un abrigo a cuadros es elegir un tapado de distintos colores. Foto: Instagram.

Michelle Salas se anima a otro look con abrigo a cuadros pero de colores azul, amarillo y blanco junto con un sweater amarillo. Estas dos prendas quedan bien combinadas con cualquier tipo de jean, incluso con un pantalón blanco si buscas un atuendo un poco más elegante.

Michelle Salas combina distintos tonos en un mismo look con blazer a cuadros. Foto: Instagram.

Otro de los looks que eligió Michelle Salas fue un blazer a cuadros en colores marrones oscuros que combinó con un jumpsuit estilo overol o mameluco en color marrón claro, unas zapatillas Nike en blanco y rojo, un bolso verde menta y rojo y una gorra blanca. ¿Quieres darle una vuelta más nocturna a tu look? Entonces puedes quitar las zapatillas y añadir tacones o stilettos nude y un bolso blanco o marrón.

Michelle Salas nos muestra que los abrigos a cuadros no pueden faltarnos esta temporada. Puedes llevarlos como tapados, sobre camisas, chaquetas o blazer.