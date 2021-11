¿Tienes un evento nocturno al que debes ir descontracturada y elegante? Inspírate con estos looks

A finales de octubre la vieja Bodega Bombal inauguró su salón de eventos y para ello hizo una presentación oficial con cientos de invitados. Entre ellos habían periodistas, influencer y diferentes personalidades reconocidas del plano social y empresario, principalmente.

MDZ Femme estuvo ahí, con nuestro ojo fashionista más afilado que nunca, para no perdernos ni un detalle in de los looks que se vieron en el evento.

Estas son algunas de las mendocinas que lucieron espléndidas esa noche:

Barbarita Juri

El look de Barbie no falla, nunca. Foto: César Crespo.

La reconocida maquilladora mendocina, Bárbara Juri se decantó por un clásico traje negro, con pantalón ancho de tiro alto. Rompió la formalidad con un crop top que le dio el toque perfecto de sensualidad para la noche. La bijou elegida fueron unos pequeño aros dorados y como complemento sumó un cinturón dorado que llevó todas las miradas a su abdomen.

Completó el estilismo con un peinado con raya a medio hacia atrás y en el make up le dio todo el protagonismo a sus bellísimos labios, que maquilló de rojo carmín.

Valentina Mussuto

Valentina Mussuto y su vestido de punto soñado. Foto: César Crespo.

La joven emprendedora mendocina Valentina Mussuto es otra de las grandes fashionistas de Mendoza. En ella siempre veremos un touch in para clonar. Cada detalle de su outfit estuvo 100 % acertado para este tipo de evento, principalmente por la locación y el clima de esa noche.

Valen se decantó por un vestido de punto color hueso con escote halter y lo combinó con botas texanas de caña alta. La chalina complementó perfecto el look, ideal para una noche fresca de verano.

Datos para apuntar:

El vestido de punto es una de las tendencias más buscadas en 2021 y seguirá en 2022; así que si lo estás pensando, no dudes en tener el tuyo.



El escote halter es femenino, sexy y súper elegante. Es ideal para todas las figuras y funciona tanto si quieres disimular el pecho como si buscas llevar las miradas hacia él, pero debes saber qué modelo es para cada situación.

El que lleva Valentina, que cubre todo el pecho, aporta más volumen a la zona. Es ideal para afinar visualmente la espalda, pero no es recomendable si no quieres llevar las miradas a esa parte del cuerpo.

En cambio, el escote halter en V debe ser tu aliado si lo que buscas es disimular porque tienes mucho busto. Es sin dudas el más sensual, por lo que debes saber bien cómo combinarlo para un evento como este, donde buscamos lucir chic a la vez que elegante.

Si luces un escote halter cerrado no se recomiendan sumar collares de ningún tipo. Foto César Crespo

Aquí vemos un vestido de novia con un claro ejemplo de escote halter en V. Foto: Pinterest.

Silvana Nadal

El vestido blanco debe ser otro básico de nuestro armario. Foto: César Crespo.

La doctora Silvana Nadal eligió un vestido blanco a la rodilla con transparencias y encaje. Completó su estilismo con sandalias de taco cuadrado, también ideales para el evento, en color dorado.

La bijou elegida fue un maxi collar también en dorado. Llevó poco maquillaje y ondas rotas en su cabello, Así, Silvana lució increíble para una noche diferente.

Maria Frugoli

No hay evento que una campera de cuero no sepa acompañar. Foto: César Crespo.

La abogada María Frugoli apostó por un look súper juvenil y elegante. Eligió un outfit total black, con un vestido corto lleno de brillos, que bajó con una campera de cuero y botas cortas.

Para apuntar: no nos cansaremos nunca de repetir que la campera de cuero negra debe ser un básico de tu armario. Ideal tanto para looks urbanos como de fiesta.

Maria Palma

Hasta 3 colores es la cantidad justa para combinar en cualquier look. Foto: César Crespo.

La bellísima enóloga mendocina María Palma siempre lleva looks infartantes. Dueña de una figura espectacular, lo que se pone lo luce increíble.

Ella apostó por la combinación perfecta de colores neutros: blanco, negro y marrón. El short de tiro alto con el top de punto son un sí indiscutido. La espalda estaba totalmente descubierta, en este look tan sensual como chic.

Para apuntar: tal y como mencionamos más arriba, hasta 3 colores es una cantidad ideal de tonos para combinar y acertar. En este caso, Mery fue por un trío que siempre funciona, pero tú también puedes animarte a jugar con otros más estridentes (idealmente 2 neutros y uno shocking).

Bonus track: el kimono salvador

No hay evento que un kimono no sepa acompañar. Foto: César Crespo.

Si no sabes qué ponerte para un evento de estas características, siempre ten a mano un kimono o una camisola larga. Tal y como hizo esta invitada: un look mega básico, como un vestido corto negro con botas cortas negras, levanta 100% con una prenda así.

También funciona con short y crop top o con pantalón largo, preferentemente en colores neutros, dando el touch de color con la camisola larga o kimono.

Hasta aquí, la selección de detalles fashionistas que las mendocinas usan y aciertan en diferentes eventos de la provincia. Puedes ver más notas como estas haciendo clik aquí, pero antes dinos ¿estás lista para poner en práctica alguna de estas recomendaciones?