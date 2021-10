Cómo llevar un vestido negro, por Jennifer Lopez y Salma Hayek

“Una mujer nunca va demasiado elegante o demasiado informal con un vestido negro” Esta frase que dijo en su momento el diseñador Karl Lagerfeld es muy cierta. El vestido negro es totalmente ajeno a las tendencias y a las temporadas. Siempre tienes que tener uno en tu guardarropas.

Nadie mejor que Jennifer Lopez y Salma Hayek para mostrar cómo llevar vestido negro, con opciones perfectas para mujeres mayores de 50.

Largo y de punto

JLo con un vestido largo de punto, super sensual.

En la foto Jennifer Lopez parece una diosa del mar. En una producción de tapa para la revista In Style la cantante usó un vestido negro largo de punto, de uno de sus diseñadores favoritos, David Koma. Este vestido es super adherente y permite un look sofisticado y a la vez sensual. No necesita nada más: JLo solo lo acompañó con un importante brazalete. Lo bueno de este tipo de vestidos es su gran versatilidad: de acuerdo a los accesorios con los que lo combines puede ser una buena opción de día (si lo llevas con sneakers), para un cocktail o de noche.

De crochet para el día

Salma Hayek con un vestido de crochet, super tendencia esta temporada.

Salma Hayek lleva una original versión de vestido negro. En este caso de crochet, una de las tendencias absolutas de la temporada. Lo magnífico de este vestido es que puede llevarlo como la actriz mexicana sobre un traje de baño para un día de playa o en la piscina. Pero también puedes adaptarlo para la noche, colocando debajo un body negro, otro item que no falla.

Super sexy con recortes

Ultra sexy con recortes, diseño de David Koma.

Esta sí que es una versión jugada del vestido negro, sólo para atrevidas que se animan a seducir y jugar con la moda. Jennifer Lopez suma un item muy de tendencia esta temporada como son los vestidos con recortes. En este caso el diseño también es de David Koma. Este diseñador, a quien lo definen como sinónimo de la silueta ultra contorneada, es creador de vestidos esculturales inspirados en la forma femenina.

Cruzado y con super escote

La actriz mexicana con un vestido cruzado que potencia el escote.

En esta producción de portada para la revista The Sunday Times Style Salma Hayek muestra un ejemplo de vestido negro super sensual, pero elegante a la vez. Este diseño de vestido cruzado es muy sentador, especial para remarcar la silueta. Tiene un largo por encima del tobillo, super trendy y el foco de atención está puesto en el escote.

Con mangas largas y escote cuadrado

Jennifer Lopez celebró su cumpleaños con Ben Affleck. Lució un vestido negro de Dolce & Gabbana.

Para festejar su cumpleaños número 52 con Ben Affleck en Saint Tropez Jennifer Lopez eligió un vestido que todas deberíamos tener en el guardarropas. Y si no puede ser de Dolce & Gabbana como el que tiene la diva latina, al menos puede servirte de inspiración. Este vestido de manga larga negro con escote cuadrado es espectacular para resaltar la figura y quedar super elegante. Con este tipo de vestidos nunca quedarás mal. JLo lo combinó con unos mega tacones de doble plataforma con perlas, también de la firma italiana.

Historia del vestido negro

El vestido negro se instaló en los años 20 gracias a Coco Chanel, una revolucionaria de la moda que creó un vestido negro inspirado en su uniforme de orfelinato. Ella instaló que ese color que hasta el momento se asociaba al luto y el duelo podía ser sinónimo de elegancia.

Luego fue una diosa del cine, Audrey Hepburn quien quedó inmortalizada en su vestido negro en Breakfast at Tiffany´s en 1961. Es la referencia obligada cuando se habla de la elegancia del vestido negro. En la película, la actriz aparecía envuelta en espectacular vestido negro de Givenchy, que combinaba con diamantes y perlas.

¿Ya elegiste la opción de vestido negro que más te gusta y el que mejor se adapta a tu estilo?