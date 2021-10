Jimena Barón y sus mejores looks con jeans

Jimena Barón enseña su estilo particular en cada uno de sus looks y nos muestra que este verano será muy fácil decidir qué ponernos: solo necesitaremos un par de jeans y el top que más nos guste. Puedes inspirarte en estos tres looks.

Los jeans hacen una dupla increíble con los tops y Jimena Barón sabe cómo llevar estos looks en las ocasiones más urbanas o formales y salir como una de las mejores vestidas del lugar.

Jimena Barón apuesta a los jeans con tops para este verano. Foto: Instagram.

En este primer look se decanta por unos jeans acampanados y súper sueltos en color celeste claro junto con un bralette o top triángulo estilo bikini en dos colores: dorado y violeta. Le añadió dos guantes de cada tono del top en sus manos.

Estos jeans son una de las opciones para verte más alta sin usar tacones gracias a que se ajustan en la cintura y luego se ensanchan en las piernas.

Puedes combinar algo súper elegante como un top brillante con tus jeans. Foto: Instagram.

Para una ocasión más formal puedes inspirarte en este atuendo de Jimena Barón: eligió unos jeans azul oscuro rectos y amplios junto con un top body de lentejuelas en color plata con hombreras y mangas 3/4. Prueba con un peinado en alto o unas ondas al agua y tendrás un look casual-elegante.

Puedes usar esta combinación tanto de día como de noche como hace Jimena Barón. Foto: Instagram.

Si quieres llevar esta combinación en el día puedes hacerlo como en este outfit de Jimena Barón que optó por unos jeans rectos y cropped con estampa a cuadros, un top con tirantes en color lavanda y unas sandalias de tira negras. Un look que puedes usar hasta para ir a la oficina si le agregas un blazer negro o blanco.

Jimena Barón nos da las premisas para usar jeans y top de una forma moderna, urbana y casual.