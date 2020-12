¿Qué te ponés hoy? Les robamos los looks a Lali Espósito, Delfina Chaves y la "China" Suárez

Seleccionamos a tres de las "it girls" más buscadas en Argentina: Lali Esposito (estrella pop internacional), Delfina Chaves (talentosa actriz y hermana menor de Paula Chaves) y Eugenia "la China" Suárez (modelo, reconocida actriz y dueña de una belleza inconfundible).



No solo las elegimos por el cariño de sus fans y su extrema popularidad, sino también porque sus looks son completamente diferentes y cada una tiene un estilo con el que tal vez te sientas identificada.



A través de este recorrido podrás copiar ideas, imitar conjuntos y buscar en tu guardarropas prendas que se asemejen a sus looks navideños. ¿Estás lista para empezar?

Lali Espósito: brillo pop

Sin dudas, Lali Espósito logra looks a la altura de los de JLo, Lady Gaga, y cualquier otra mega-estrella pop internacional. Es un gran orgullo que sea argentina y trascienda con su talento todas las fronteras.



Eso sí: nunca la veremos ahorrando en brillos o con un "look discreto". Para copiar a Lali hay que animarse. Su estilo es exuberante, llamativo y siempre en tendencia. Si algo "está de moda", Lali lo tiene.



Brillos, redes, pestañas postizas XL, plataformas y encaje. Cada año más sexy, Lali Espósito y sus estilistas no le temen a las mezclas. Volumen, colores nítidos y prendas muy ajustadas también son claves de su look, además de un sello distintivo en las mega-producciones de sus video clips.

Delfina Chaves: sobria sensualidad

Al margen de ciertas producciones de moda en las que se la vio muy sexy y llamativa, Delfina Chaves es el claro ejemplo de que la sobriedad y la elegancia pueden componer una sensualidad irrepetible.



Cada mujer tiene algo para destacar: curvas, cabello, boca, tobillos. La clave está en encontrar ese detalle único y lucirlo con protagonismo, dejando que todo lo demás quede despojado.



Delfina Chaves goza de una belleza única: boca pulposa, ojos claros y profundos y un cabello oscuro que le sienta perfecto a su piel. Por lo tanto, juega mucho con su make up, poniendo el foco a veces en los labios, y otras en la mirada.





¿Cómo lograr un look inspirado en ella? Eligiendo una prenda sobria (puede ser un vestido o un mono) de un color vibrante y un género elegante. Enfocar los esfuerzos en un make up adecuado: piel luminosa, labios hidratados y ojos definidos.



¿Más claves? Escotes pronunciados, peinados recogidos y accesorios que hagan la diferencia.





Eugenia "la china" Suárez: diva natural

Con la China no existe el "menos es más": todo lo contrario. Eugenia Suárez pone el foco en el vestuario, la calidad de los géneros, las estampas creativas y los detalles y complementos que marcan la diferencia. Muchos fans aseguran que tiene un look "a lo Susana Giménez".



Así que si buscabas "algo sencillo" para copiar, ella no es tu chica. Al ser responsable de la línea de prendas "China by Antolin", es muy fácil encontrar sus ítems favoritos e intentar recrear algo parecido.



Las flores, el animal print, los flecos, las plumas y los apliques brillantes son algunos de sus detalles preferidos en cualquier conjunto.







La China Suárez tiene un "estilo de princesa" (o reina, según sus fans). Los tocados y "coronitas" también suelen formar parte de su look. En estas fiestas, podrías copiarla seleccionando una prenda blanca y dejando que tu peinado sea el protagonista.





¿Pero creías que eso era todo? ¡Claro que no! La China Suárez también se destaca por sus exuberantes maquillajes. A ella no le parece "recargado" sumarlos a su look.



En la cuarentena, sus tutoriales de maquillaje paso a paso se popularizaron en Instgram y YouTube. Si bien antes no era tan fanática de los cosméticos ni se la veía tan vinculada al mundo beauty, en la actualidad se convirtió en una gran referente.



Te dejamos uno de sus últimos tutoriales para copiar en estas fiestas. ¿Te animás?