Jazmín Bardach la blogger argentina que triunfa en Paris

Jazmin conoció a Popof, un DJ francés por Instagram, la misma red social que la llevo a tener más de 30 mil seguidores y a deslumbrarnos con su estilo.

¿Cómo comenzó el romance?

Él estaba trabajando en Buenos Aires, me escribió por Instagram “me gustan mucho tus fotos”, me invito a varias fiestas donde tocaba y así empezó todo. Dos meses después me invitó a Paris.

¿Qué sentís haber dejado todo por amor?

Extraño Argentina todos los días. Extraño a mi familia y amigos, las empanadas y el mate, las calles anchas y llenas de árboles de Tigre; pero no me arrepiento de haberme mudado. Me encanta vivir acá.

¿Cómo fue que comenzó tu interés por la moda?

Empecé a introducirme en el mundo de la moda un poco antes de mudarme. Siempre fui fan de la fotografía y de modelar. Desde chica trabaje como modelo, pero unos meses antes de mudarme a Paris, hice una colaboración con Madness Clothing y una de las chicas me conto acerca del mundo de las influencers que yo desconocía . Ahí dije porque no hacerlo y así comencé.

¿Tenés pensado estudiar algo relacionado a la moda?

No tengo pensado estudiar nada por el momento. Al menos no en la universidad. Aprendo todos los días acerca de la moda y fotografía. Aprendo de experiencias y errores.

Además de trabajar con tu imagen, ¿tenés otro trabajo?

Trabajo con mi imagen, pero de vez en cuando hago algún que otro trabajo como el de community manager y fotografía. De hecho, tengo una compañía llamada Jazmín Bardach, que es con la cual trabajo con las marcas.

¿Hace cuánto que trabajas con tus redes?

Trabajo con mis redes oficialmente hace 3 años. Siempre fui muy cuidadosa y organizada con mi Instagram. Siempre combinando las fotos y subiendo cosas copadas.

¿Quién te saca las fotos?

Las fotos me las suele sacar mi marido, pero cuando él no está, lo suele hacer alguna amiga. Soy yo la que decide las locaciones, prepara la cámara, la luz, el ángulo y edita. Así que diría que soy yo mi misma fotógrafa. Pero no podría hacer nada sin la ayuda de mis amigos y marido.

¿Sentís que sos una persona influyente para la gente que te sigue?

Creo que algo de influencia tengo, me han pasado cosas como por ejemplo un amigo diseñador me dijo que por mis fotos con su producto le habían preguntado mucho por "La campera que usaba Jaz Bardach". Desde que me di cuenta que realmente tengo ese poder, trato de enviar mensajes de amor propio y tratar de influenciar a la gente de una forma positiva, y no solamente con ropa.

¿En qué te inspiras a la hora de vestirte?

A la hora de vestirme no pienso mucho. Yo creo que justamente eso es algo bueno que tengo. Me pongo lo que me gusta. No importa de qué marca sea, de qué color o calidad, si sabes usarlo con un buen styling ya está.

¿Hace cuanto empezaste con tu canal de youtube?

Creé mi canal de Youtube hace unos meses, simplemente para poder compartir un poco más con mis seguidores. No hablo mucho de moda, en general muestro las cosas que hago, como por ejemplo mi primer visita a Mendoza que me encantó y disfruté mucho.