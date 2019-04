Hair clips: ¿cómo llevar los accesorios del momento?

Si hablamos de tendencias en accesorios, las “trabitas” son un must. ¡Sí! Las mismas que usábamos de niñas, pero por supuesto, en versión un tanto más fashionista que aquellas que recordamos. Esta reversión además trae consigo un gran plus, que es que no discriminan por edad. ¿Estás lista para usarlas?