El gran mundo del arte

Ana Chaveros estudió arquitectura en Mendoza pero su pasión es el arte. Su vida transcurre entre Mendoza, Buenos Aires y Nueva York donde estudia en el Art Students League.

Las obras de Ana son únicas y reconocibles desde lejos. Sus luces y contraluces y, el blanco sobre blanco, son características que la representan.

Personalmente siempre quise hacerle una nota, quería conocerla, charlar y saber más de lo que hacía. Y no me equivoque, Ana es única como su taller de arte. Ella me guió hasta la bodega donde tiene un atelier bajo tierra, entre medio de barricas de roble.

A penas entras, el blanco te inunda y pequeños rasgos de color te llaman la atención.

Nueva York me aportó la influencia del impresionismo abstracto y del field paiting. Estás en el momento justo en el lugar justo, hay estímulos todo el tiempo y podes crear sin prejuicios. Te libera en el proceso, no estás condicionado.

Mientras recorría sus obras e iba eligiendo mentalmente mi preferida, me di cuenta que no podía elegir una sola. Todas tienen su impronta, su toque y su forma de enamorar.

Las obras de Ana Chaveros no tienen nombre pero son difíciles de olvidar, porque para verlas tenes que parar, prestar atención y observar. Este proceso de apreciación de su arte es extraño y necesario en un mundo donde la inmediatez está en gran auge, donde detenerse un rato, bajar un ritmo y disfrutar del momento es de gran ayuda.

Yo me divierto cuando creo, busco armonía, equilibrio, luces y contraluces.

Buenos Aires es un gran lugar para Ana, una ciudad que le permitió crecer en cuanto a contactos. Su gran mundo de amigos la acompañan en esta gran aventura de emprender y crear, no sólo porque es un público más joven, sino que además arriesgan a artistas emergentes.

El arte es muy subjetivo y para ello hay que tener confianza en uno mismo me recuerda. El acrílico sobre lienzo con una técnica mixta permite a Ana Chaveros ir al detalle y dejar plasmada su identidad en las obras.

El arte de Ana Chaveros se plasma en obras que tienen la característica de ser versátiles, pudiéndose adaptar a distintos ambientes siempre con un toque de personalidad, distinción e impronta que buscamos en toda decoración.

