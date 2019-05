¿Cómo potenciar y llevar a otro nivel mi Instagram?

Instagram es la red social del momento. Lo que busquemos en decoración, lo encontramos ahí. Es nuestro pequeño gran álbum de recortes de imágenes, elementos decorativos o espacios diseñados que más nos gusta.

En el ámbito de la decoración existen miles de cuentas que se dedican a contarnos cuáles son las tendencias y a mostrarnos rincones y espacios que más nos gusta. Al ser una rama que está ligada con lo estético, con la composición, la forma, el color y los materiales, muchas veces nos cuesta como usuarios expresar lo que vemos (y queremos) a través de una foto, ya sea por la luz, la ubicación de los elementos o el lugar donde la sacamos.

Flor Lamas llevó la fotografía un paso más, empezó a contar una historia detrás de cada foto y a contarnos un poquito de ella en cada publicación. Hace fotos de estilismo para grandes marcas y personas, comparte distintos tips de fotografía y realiza workshops de comunicación para Instagram.

¿Cómo hacer para diferenciarnos? Antes de entrar en desesperación, Flor viene a darnos una mano, ¡así que comencemos!

Existen muchas cuentas de decoración y muchas hablan de lo mismo o de temas parecidos. ¿Cómo hago para destacarme y diferenciarme?

Es clave tratar de trabajar la comunicación desde la identidad de la marca o la persona desde lo que es, lo que lo constituye. Si es un emprendimiento contar cómo surgió, su historia. Trabajar y que sean factores a comunicar los objetivos, los valores y la persona que esta detrás de la cuenta. Eso es lo que empieza a ser que las cuentas sean únicas, porque todas las personas somos distintas y hay lugar para todos. Y, ese es el plus diferencial que puede dar para que una marca sea de una manera y otra de otra por mas que vendan lo mismo

Hoy Instagram es el catálogo digital de decoración y es la cara visible de muchas marcas, ¿qué debo saber para llegar mejor a nuestro público objetivo?



Es clave conocer cuáles son sus intereses, sus valores, sus necesidades, sus gustos y a partir de eso es ver que puedo yo aportar como marca/persona para resolver un problema, una necesidad o inspirarlo. Es importante que las cuentas se piensen con utilidad hacia el usuario. ¿Por qué alguien va a visitar mi cuenta? ¿Para qué estamos en Instagram? Son preguntas fundamentales para realizarnos porque nos dan un sentido y un foco.

¿Que recomendás para que el feed sea “estéticamente más bonito”?

Más allá de lo lindo y lo feo, lo que esta bueno trabajar en la identidad. Esa identidad puede estar dada por la paleta de colores, el tipo de iluminación, por la composición de las fotos, por el tipo de fondo que usamos, etc.

Es aconsejable apostar por 3 colores y dialogar entre ellos para que el feed sea más armónico y, por supuesto, usar siempre luz natural y tratar de editar las fotos de manera similar. Mantenerlo uniforme durante un tiempo para que las fotos se vayan acomodando es un primer paso.

3 tips para fotos

La luz natural es innegociable para marcas de deco. Es super importante que ingrese de forma lateral. Te aconsejo buscar una buena ventana en la casa y destinar un espacio para hacer eso.

Siempre cuando me imagino la foto, doy un paso para atrás y la hago más grande. Siempre hay tiempo para recortar y a veces por querer sacar el encuadre como nos imaginamos perdemos la posibilidad de alejarnos un poquito y ganar otras cosas en la foto.

Tratar de tener un objeto principal y empezar a componer desde él, sumando y eligiendo otros elementos. Muchas veces lo que no suma en una foto resta, más bien menos y preciso que muchísimas cosas que meten ruido y pierde el foco que buscamos.

A la hora de componer una foto para el estilismo, ¿qué tenes en cuenta?



Tengo en cuenta los materiales que me parecen fundamentales. Yo trabajo siempre con materiales prácticamente de origen natural, manteniendo los colores y texturas naturales.

Siempre pienso los objetos en relación a la foto, como un momento de tensión dentro de una historia mucho más grande, haciéndolo mucho más cotidiano, más real y no tan montado. Cuando planteo la composición me imagino un personaje (este o no este) que está transitando la foto y esa detención es lo que intento plasmar.

¿Cuáles son tus cuentas de decoración preferidas?

Emily Henderson

Yvonne Eijkenduijn

Anna Louise

Tener una cuenta de Instagram sobre decoración demanda: tiempo, esfuerzo y dedicación, ¿cómo hago para dar a conocer mi marca?



Generar alianzas con otras cuentas también de deco para hacer fotos o sorteos, llevar a cabo alguna acción digital o compartir tips son buenas opciones para aumentar las visualizaciones. Con cuentas más grandes es bueno generar acciones que nos puedan acercar a nuestro público objetivo.

Es clave saber a quién queremos hablarle para encontrar quién es la mejor persona para comunicar eso.

¿Cuándo venís a Mendoza con tu Workshop?

El sábado 18 en la Bodega Senetiner. Vamos a trabajar la comunicación y la fotografía para Instagram poniendo foco en el storytelling de las imágenes y la relación con nuestro perfil y objetivos.

Para más información sobre el workshop enviar un mail a workshopmendoza@gmail.com

Para mas tips y consejos de Deco en Perica.deco