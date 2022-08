La suerte según el horóscopo del tarot

Cada fin de semana que comienza es una nueva oportunidad para disfrutar, para aprovechar al máximo tu tiempo libre. Qué hacer y con quiénes estar puede resultar clave. Por eso es importante que conozcas cuál será tu suerte según el tarot para este fin de semana. La astróloga Silvina Pengov, creadora de @eluniversoquenoves, comparte todas las claves en estas predicciones que mezclan horóscopo y tarot. “Hay que entender cómo influye la energía de los planetas pero también actuar para conseguir lo que deseas, no puedes esperar a que el universo resuelva tu vida”, asegura la experta, que dicta cursos de astrología y realiza consultas personalizadas online, de carta natal y revolución solar.

Aquí una guía completa, signo por signo de cómo será tu suerte el fin de semana según el tarot.

Aries

Carta: La sacerdotisa.

Mensaje: “Debes hacer una revisión interna primero de qué cosas quieres, antes de encontrarte con el otro. Es importante que lo hagas una vez que lo tengas en claro. Así será más fácil llegar a un acuerdo”.

Tauro

Carta: La emperatriz.

Mensaje: “Momento de disfrute en las relaciones, en los vínculos. Tal vez sientas que tienes incertidumbre con respecto a alguna relación. Esta carta lo que te está diciendo es que te arriesgues a todo eso nuevo que te están proponiendo”.

Géminis

Carta: La luna.

Mensaje: “Te invita a revisar si estás repitiendo un patrón del pasado con algún vínculo que tienes. Hay algo que está trabado, bloqueado. Quizás no estás viendo las cosas con claridad. Deja pasar un tiempo y aprovecha para ver si hay algo que puedes resolver internamente”.

Cáncer

Carta: La estrella.

Mensaje: “Debes encontrarte más con los otros, con amigos, grupos o familia. La energía de Cáncer está con ganas de encuentro, de diversión, de disfrute. Te lo mereces, así que ve por eso. Y si te estás sintiendo un tanto apartado, esperando a que te inviten, debes empezar a organizar planes. Toma la iniciativa”.

Leo

Carta: El Colgado.

Mensaje: “Es un momento donde puede que te sientas un poco estancado con respecto a alguna relación o vínculo en particular, no necesariamente amoroso. Aprovecha este tiempo que está bueno porque te sirve para revisar qué necesitas. Será bueno para empezar a ver todo esto desde otro lugar. Tal vez necesitas ponerte en el lugar del otro para entender por qué está reaccionando así. Todo tiene una explicación”.

Virgo

Carta: La fuerza.

Mensaje: “Tal vez tienes muchas ganas de contactarte con otros, de pasarla bien. La Fuerza es una linda carta, tiene mucha luz. Así que si estás esperando algún encuentro quizás no debes esperar tanto e ir más con tu propuesta y sobre todo pasarla bien”.

Libra

Carta: La rueda de la fortuna.

Mensaje: “Puede que estés dando vueltas una y otra vez con alguna situación que pasó con alguien o algo. No terminas de cerrar ese círculo que es necesario cerrar para poder contactarte desde otro lugar. Lo que pasó ya pasó, deja de dar vueltas sobre lo mismo”.

Escorpio

Carta: El ermitaño.

Mensaje: “Debes recalcular un poco el recorrido. Quizás estás en algo con alguien, pero no te animas a arrancar del todo. Esto es porque hay algo todavía que te está atrapado en tu pasado, que no te permite avanzar. Si reconoces que es así tienes que ponerle luz y déjalo ir. Si no sueltas el pasado va a ser difícil que te animes a lo nuevo”.

Sagitario

Carta: El Sol.

Mensaje: “Esta es una carta con mucha energía, que está buenísima para los vínculos, para encontrarse con los otros, para divertirse. Una buena opción puede ser pasar un tiempo al aire libre. Tienes que mostrarte tal cual eres. Hay mucha energía de expresión, para disfrutar con los otros, así que anímate a compartirlo”.

Capricornio

Carta: Los enamorados.

Mensaje: “Con respecto a tus vínculos esta carta te recomienda abrirte. Haz nuevas relaciones, abre tu círculo, empieza a salir con gente. A lo mejor algún amigo te invitó a salir con su grupo de amigos y le dijiste que no. Anímate a abrirte a las energías de apertura con los enamorados. Así llegará gente nueva a tu vida”.

Acuario

Carta: El diablo.

Mensaje: “Puede que estés muy obsesionado con alguien, raro en Acuario que suele ser más relajado. Pero si esto ocurre lamento decirte que no vas a poder controlarlo todo. Así que trata de relajarte y de disfrutar un poco más. La carta del Diablo nos habla mucho del disfrute, así que aprovéchalo”.

Piscis

Carta: La Torre.

Mensaje: “Cosas inesperadas pueden pasar en las relaciones. Tal vez venga algo de afuera que te desestabilice o te desencaje. Puede ser un tercero en discordia. En ese caso trata de conectar con tu centro, volver al eje. A veces es necesario expresar el enojo. Si esto te sucede habla con esa persona y dile lo que sucede”.