La Luna nueva está en Aries y así podría afectarte...

Llega la Luna Nueva en Aries, un reinicio muy esperado. La Luna Nueva sucede en todo el mundo al mismo momento, pero el horario varía según tu país.



Es el instante donde Sol Luna y Tierra están alineados y la Luna para de menguar a crecer.

Es un nuevo y brillante comienzo.



Aprovéchalo para ser más feliz y más tú. Desea el bien y el bien te deseará a ti. Comparte eso tan único que tienes.

A eso viniste.



Horarios de la Luna Nueva en Aries



Domingo 11 de abril 2021



Argentina

23:29



Bolivia

22:29



Brasil (são Paulo)

23:29



Chile

22:29



Colombia

21:29



Costa Rica

20:29



México

21:29



Miami

22:29



Paraguay

22:29



Perú

21:29



Uruguay

23:29



Venezuela

22:29



Lunes 12 de abril 2021



Australia

12:29 pm



España

4:29 am



Francia

4:29 am



Islas Canarias

3:29 am



Italia

4:29 am





Cada Luna Nueva nacemos de nuevo. Feliz renacer.