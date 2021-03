La Luna ingresa a Virgo para Venus Star Point y así puede afectarte

Hacer carne mi deseo, vibrarlo intensamente, para que se manifieste. Reconocer lo que merezco y también creerlo. ¿Atraigo lo que realmente valoro o resueno con patrones de carencia y miedos? Eso viene a enseñarnos Venus Star Point.

La VSP tiene que ver con tu nivel de consciencia sobre aquello que anhelas y que deseas, y cómo se manifiesta en el mundo. Con Venus amamos, pero con cada VSP aprendemos el valor del amor a pesar de los obstáculos que se presenten, y nos vamos haciendo conscientes de qué es lo que estamos atrayendo a nuestra vida y de su por qué.

Dar por el placer de compartir, no por el hecho de así, recibir.



La Luna ingresando en Virgo me recuerda que es fundamental hacer lugar emocional, aunque a mi alma le parezca irracional. Es que nada nuevo podrá llegar, si no hago espacio y limpieza de mi campo vibracional.

Quirón también en Aries me pide que no niegue viejos dolores, que le abra la puerta a la oscuridad, para que entre la luz que permita crear caminos, que lleven mis heridas a sanar.

"Lo que no afronto lo sostengo, me quita la energía y la fuerza que tengo que emplear en lo que realmente me entusiasma y quiero.Es momento de ponerme yo primero, pero sin dejar de contemplar al resto. No busco herir, pero tampoco seguir hiriéndome y luchando contra mí. Quiero sentir que mi esencia soy capaz de expandir. Que lo que soy, no se tiene que reprimir. Que puedo alinear mi deseo con la realidad. Que la armonía en mi vida soy capaz de crear. Que vibrar amor propio, es lo único que amor verdadero, atraerá", destacó una astróloga.