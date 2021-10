Cuál es el mensaje del tarot signo por signo

¿Es momento de conectar con tus deseos, arriesgarte y no pensar tanto? ¿Estás repitiendo conductas del pasado que no te dejan avanzar? ¿Sientes que las cosas están demasiado lentas y te cuesta activar? Tienes clara tu meta, ¡entonces ve por ella!

La astróloga Silvina Pengov, creadora de @eluniversoquenoves, comparte los mensajes del tarot para esta semana y las predicciones del horóscopo. Aquí un panorama para cada uno de los 12 signos del zodíaco.

ARIES

Carta: El diablo.

Mensaje: “Esta semana conecten más con el deseo. ¿Qué es lo que deseas? Hay que arriesgarse por eso y no pensarlo tanto”.

Consejo: “Si estás muy impulsivo tal vez debas controlar ese deseo. Esto aplica a relaciones, trabajo, vínculo”.

TAURO

Carta: La estrella.

Mensaje: “Debes conectar con tus talentos, habilidades. Busca aquellas cosas que te hacen único y diferente”.

Consejo: “Si te sientes perdido y te cuesta hallar ese talento especial está bueno que preguntes a tu grupo a tu entorno en qué cosas creen que te destacas”.

GEMINIS

Carta: El colgado.

Mensaje: “Esta carta marca que deben mirar las cosas desde otro lugar. Si están muy activos, y deben tomar una decisión, quizás sea el momento de parar”.

Consejo: “Pide consejos a otros si estás perdido en la toma de una decisión importante. Seguro te aportará otra perspectiva que te ayudará a destrabar eso que te frena”.

CÁNCER

Carta: El ermitaño.

Mensaje: “Esta semana señala que debes mirar para tus adentros, momento de mayor inacción”.

Consejo: “Debes esperar y plantearte si esto que te sucede tal vez ya no te ocurrió en el pasado. Es un patrón que repites. Hoy tienes la sabiduría, otra experiencia para resolverlo de un modo diferente”.

LEO

Carta: El mundo.

Mensaje: “Debes hacer un cierre de ciclo. Pueden venir cosas nuevas pero antes debes cerrar lo anterior”.

Consejo: “Hay cosas que hay que dejar ir para que cosas nuevas se inicien. Le estás dando mucha vuelta al mismo tema. Debes cortar y comenzar de nuevo”.

VIRGO

Carta: El carro.

Mensaje: “Esta semana es para ir para adelante. Debes saber cuál ese norte, ese objetivo”.

Consejo: “Traza una meta y ve por ella. Saber hacia donde vas te ayudará a cumplirlo. Planificar y organizarte sumará para llegar al objetivo final”.

LIBRA

Carta: El Papa.

Mensaje: “Es momento para conversar de cuestiones que no te animabas. Si tienes una charla pendiente con alguna persona, llegó el momento de tenerla”.

Consejo: “Si no te animas a esa conversación debes pedirle ayuda, consejos a alguna persona que está cerca y puede ayudarte”.

ESCORPIO

Escorpio vive su revolución solar. Es tiempo de disfrute. Fuente: Unsplash.

Carta: La emperatriz.

Mensaje: “Están con su revolución solar y esta carta los lleva a conectar más con el deseo, el merecimiento y la creatividad”.

Consejo: “Es tiempo de disfrute, verás los frutos de lo que vienes sembrando desde hace tiempo.”

SAGITARIO

Carta: La Justicia.

Mensaje: “Debes tomar decisiones, hay cosas que tienes que hacer. Es sano cortar con lo que sea necesario”.

Consejo: “A partir de decidir terminar con las cosas que ya no van, el resto se empezará a acomodar. Pero tienes que dar ese paso.”

CAPRICORNIO

Carta: Los enamorados

Mensaje: “Esta carta abre nuevos caminos y te propone hacer las cosas de una manera distinta a como las venías realizando hasta ahora”.

Consejo: “Tal vez hay alguna opción que no estás viendo y hay una persona que te mostrará esa alternativa. Es tiempo de negociar, de hablar, y de tomar decisiones. Debes abrirte a nuevas opciones”.

ACUARIO

Carta: La sacerdotisa.

Mensaje: “Es probable que estén más hacia adentro. Deben conectar con esta sabiduría interior y su intuición. Tiempo de introspección.”

Consejo: No es una semana para tomar decisiones. Tal vez sienten que todo está yendo más lento, y aunque no lo crean es mejor. No es momento para activar”.

PISCIS

Carta: El sol.

Mensaje: “Es un tiempo para estar con mucha energía, muy activos. Se sentirán brillantes”.

Consejo: El hacer lo que te gusta te dará mucha energía. Si todavía no lo encontraste, debes buscarlo e ir tras ello, ya que te hará sentir mucho mejor”.