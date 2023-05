Aprende a lucir los pantalones tiro bajo con estos 2 looks de Julieta Poggio

Julieta Poggio (21) sabe que la moda de los 2000 ya llegó. Por eso, la ex participante de Gran Hermano ya cedió el protagonismo de los jeans de tiro alto por los pantalones tiro bajo, aunque de vez en cuando suma alguno que le cubra el ombligo para variar.

Julieta Poggio y el estilo Y2K

La nueva celebridad es fan de las prendas estilo “años 2000”, como buena representante de la Generación Z y se encarga de ponerla de moda en cada aparición pública.

Este estilo se basa en tomar tendencias de esa época como los tops cortos, el estilo preppy y naif mezclado con sensualidad y lograr el look más trendy y moderno junto con algún detalle de la moda actual.

Julieta Poggio haciendo gala de la tendencia underboob combinada con pantalones de tiro bajo. Fuente. Instagram @poggiojulieta

Escote underboob

Una buena manera de agregarle pimienta a un look de pantalón tiro bajo es combinarlo con un must have de la moda actual, que reversiona el top corto de moda en los dos mil: el escote underboob.

Este tipo de tops que Julieta Poggio suma al pantalón con el ombligo al descubierto, alarga el torso, estiliza, marca la cintura y propone el juego de la sensualidad a partir de dos prendas que se potencian ¡una bomba!

Ella completa el estilo siempre con un piercing brillante que adorne la pancita.

Julieta Poggio con pantalones tiro bajo metalizados. Fuente. Instagram @poggiojulieta

Look en tono plata

En otro caso, vemos a Julieta Poggio vestida completamente en tono metálico plateado. Esta vez, el pantalón es más holgado estilo baggy y logra esa fusión entre la moda urbana y las prendas de inspiración en los géneros musicales como el rap o el hip-hop y la moda glam.

El conjunto compuesto por una prenda superior que compensa con sus mínimas dimensiones un pantalón bien amplio es un must have para las más jovencitas que quieren lucir frescas, modernas y cancheras.

La celebridad suele acompañar estos looks bien osados con un choker como accesorio, gafas negras sea de día o de noche y guantes estilo motoqueros ¡Toda una motomami capaz de fusionar los más diversos estilos pero priorizar siempre la sensualidad de un pantalón que enseñe el abdomen!

Si quieres imitar el estilo de Julieta Poggio, busca siempre prendas superiores ajustadas, más pequeñas y si no te animas a tanto, puedes llevarlas con una camisa blanca básica anudada por encima ¡tu atuendo será un acierto seguro!

Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.