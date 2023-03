Coty, Camila y Juliana: las ex Gran Hermano que la rompieron en el Lollapalooza

El domingo 19 de marzo finalizó el Lollapalooza 2023 en nuestro país, festival que reunió a artistas mega famosos como Billie Eilish, Lil Nas X o Rosalia. Durante el fin de semana, distintas estrellas de las redes visitaron la celebración más esperada por los fanáticos de la música en Argentina.

Tres de las celebridades más populares fueron Coty Romero, Camila Lattanzio y Juliana Díaz, ex compañeras en la nueva edición de Gran Hermano que asistieron por distintos motivos al Lollapalooza. Aunque no se tomaron muchas fotos juntas durante el festival, cada una enseñó su look elegido para la ocasión y revolucionaron las redes.

Coty Romero fue una de las primeras en mostrar su paso por el Lollapalooza. Junto a Alexis Quiroga, ex participante, pareja y compañero de Coty en Gran Hermano, la influencer lució un atuendo muy canchero con shorts de ecocuero, bralette bandeau en denim con detalle de hebilla cuadrada, chaleco puffer negro y borcegos en el mismo color.

Además, aprovechó para enloquecer a sus seguidores con nuevo look en su pelo, en el que apostó por el rojo fuego en reemplazo de su cabellera platinada. La que sí mantuvo su pelo rubio fue Camila Lattanzio, una de las últimas participantes en dejar la casa más famosa del país, que disfrutó del Lollapalooza con su hermana gemela, Florencia.

Cami Lattanzio apareció con un conjunto estampado, súper juvenil y canchero. Foto: Instagram @camii_lattanzio.

Ambas fueron vestidas con el mismo look en diferentes colores. Camila usó un conjunto de minifalda y crop top estampado, en tonos violetas y rosados, junto con botas vaqueras blancas, guantes de red, gemas en su rostro y dos rodetes muy juveniles. Parecida en algunos elementos con ella, apareció Juliana Díaz, la ex Gran Hermano que está triunfando en redes.

Juliana Díaz eligió un look muy Barbie para el Lollapalooza. Foto: Instagram @juuli.dc

Como acostumbra, Juli llevó un look con mucho rosado y sus dos coletas características. Combinó un corset en fucsia metalizado con jeans wide leg con distintos detalles bordados en blanco y rosado, y gafas de sol azul. Infaltables sus accesorios tendencia y su makeup brillante.

¿Qué look fue tu preferido de las ex participantes de Gran Hermano?

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!