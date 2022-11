Rosalía muestra cómo las gafas son la clave para completar un look

Son el accesorio que nunca falta en sus outfits y en su caso, pareciera que no las repite y en consecuencia, que no tiene una favorita. Sí, Rosalía marca tendencia con las gafas que elige para completar sus looks.

Así Rosalía se convierte sin duda, en una referente de la moda para sus seguidoras y seguidores, y para quienes estamos atentos a cómo figuras famosas adaptan a su vida los que la moda propone. Y no solamente cuando los flashes registran sus shows, sus ingresos en la alfombra roja, sino cuando caminan por la calle sin el traje de la fama puesto.

Rosalía completa dos propuestas con gafas: con soutien deportivo (izq.), y en total black de Balenciaga (der).

Rosalía es quien hizo de las uñas decoradas y gigantes, un recurso más para que copiemos. Por supuesto, quizá no como ella que puede cambiarlas cada vez que quiera, pero sí para alguna fiesta o para ir a bailar o para hacernos nuestro propio book de Instagram.

En su vida cotidiana, Rosalía hace de las gafas un accesorio lúdico. La de diseño vintage (der.) es muy canchera.

Ahora también Rosalía nos muestra de manera ostensible que las gafas son un accesorios para el día y la noche. Ademas muchas de las gafas, en muchos casos, pueden compartirse entre varios integrantes de una familia porque hoy todas las colecciones la convierten en un accesorio unisex.

En general, Rosalía suele llevar gafas “estilo Matrix” también conocidas como estilo mosca o insecto, por el dibujo de su diseño. Por momentos, están muy buenos porque nos cubren el rostro y así nos protegen del sol, y porque no decirlo también, de los vestigios de una noche extendida después de una fiesta muy divertida.

Nada librado al azar en estos dos outfits que sin gafas, no serían cien por ciento Rosalía.

En la fiesta de los Grammy Latinos 2022, donde Rosalía conquistó conquistó cinco premios, ella nos mostró cómo combinar unas gafas de armazón opaco con un vestido de noche que en color negro, con transparencias y detalles de pedrería. El negro de todo el outfit –by Miu Miu– solo se quebraba con el rojo shocking de boca.

Rosalía toda by Miu Miu (izq.), y con unas gafas hipermodernas (der) que destacó con el azul de las cejas.

Luego en el escenario, Rosalía hizo su show y otra vez apostó al negro como color dominante toda de Balenciaga. Un diseño que Kim Kardashian envidiaría en una textura que simulaba látex brillante con unas gafas que serán la tendencia de la temporada y todas querremos tener. Por supuestos hay versiones de ambos diseños de gafas que Rosalía siempre lleva en otros momentos de su vida y que MDZ te muestra en las fotos de esta nota.