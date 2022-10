Astrología china: claves para alcanzar el éxito en el mes Perro que estamos transitando

Según la astrología china estamos bajo la energía del mes Perro, que estará vigente hasta el 6 de noviembre. Por eso hay ciertas pautas que debes tener en cuenta para ser exitoso. “La energía de este signo indica que este mes estará bien movido. Puedes transitar procesos de transformación, compromiso, inestabilidad, tensión. Deberás tomar decisiones para dar un giro a tu vida”, asegura la experta en astrología, metafísica china y feng shui, Rafaela Rubin, creadora de Fengshui Rafaela.

Predicciones en temas de salud, dinero y amor para la energía Perro

La experta asegura que una de las claves del mes Perro en cuestiones de amor y relaciones será empatizar con el otro, atender el nosotros sin descuidar el yo. “En lo que refiere al amor habrá oportunidad de compromiso formal en una relación importante, e incluso casamiento. Para algunas personas se tratará de decidir si te quedas o te vas definitivamente de la relación. La decisión va depender de lo que quieras”, advierte Rubin, que comparte sus consejos y tips a través de su cuenta de Instagram.

Si te encuentras en una relación donde no van para el mismo lado, definitivamente puede haber un corte. “También puede que acuerden romper con estructuras y tomen la decisión de comenzar una nueva relación entendiendo los puntos débiles para crear una mayor entrega. La energía este mes te dice: no seas tibio, estás o no estás presente en la relación. La energía nos exige mayor compromiso y responsabilidad en la pareja”, asegura la experta.

En cuestiones de salud, con la energía Perro debes tomar decisiones radicales en lo que respecta a cuidados del cuerpo y reorganizar tu alimentación.

En cuestiones de salud, Rubin asegura que en este mes Perro debes tomar decisiones radicales en lo que respecta a cuidados del cuerpo y alimentación. Debes acudir al médico y enfrentar si tienes alguna dolencia o enfermedad, toma cartas en el asunto. “Reorganizar la alimentación y los cuidados será clave este mes, como así tener seguimiento de los tratamientos. Los temas vinculados a heridas emocionales hay que sanarlas de manera urgente”, explica la creadora de Feng Shui Rafaela.

En cuestiones vinculadas al dinero, habrá que tomar recaudos ya que hay posibilidad de engaños, fraudes, y traiciones. Será importante revisar bien los papeles antes de poner la firma. Lo mismo para asuntos legales. “Este mes Perro, para obtener ganancias, la energía indica mejorar tus habilidades y trabajar en influenciar para que esto suceda. Es un excelente mes para iniciar proyectos duraderos en el tiempo”.

Panorama mundial con la energía del Perro

La experta advierte que otro de los puntos claves de este mes Perro será la transformación de grandes estructuras, ya sean gubernamentales, en empresas o incluso dentro la iglesia. La energía del mes Perro nos introduce más profundo en nuevos tiempos de despertar, será la humanidad rompiendo con viejos patrones y sistemas obsoletos con el mundo de hoy.

En temas sociales a nivel mundial, la energía del mes Perro va a poner en evidencia la falta de empatía con el otro y la disconformidad por hechos o situaciones de injusticia. “Se acrecienta el conflicto de la guerra entre Rusia y Ucrania, habrá momentos de mucha tensión, dejando al borde del abismo a la sociedad. Otra cuestión bélica puede desatar una catástrofe sin precedentes”, anticipa Rubin.

“A nivel colectivo, la energía presente abrirá paso a mayores crisis sociales, financieras y medioambientales que se evidenciará en numerosos reclamos sociales. Así mismo, la distribución y abastecimiento de energía será otro punto que traerá conflicto y reclamos entre distintos países para dar solución”, agrega la experta en astrología y metafísica china.

Cómo te afectará el eclipse solar

El 25 de octubre tendremos el eclipse solar, este evento a nivel energético nos da la oportunidad de transformar la manera de relacionarnos con el otro. Rubin asegura que el eclipse afectará no sólo a las relaciones de pareja, sino también de trabajo, socios, familia, y amistad.

“Será un tiempo oportuno para tomar mayor compromiso y entrega en los vínculos que tengamos, con energía para transformar nuestras relaciones. El reto será dejar que siga todo igual sin accionar ese cambio positivo que nos propone la energía de este mes- explica Rafaela Rubin-.Recuerda que, toda acción tiene una vibración y a veces los retos en la vida son aprendizajes, para que seamos mejores. ¡No temas a la transformación!”.