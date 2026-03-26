Toyota lanza la campaña comercial del Aygo X Cross Hybrid

La campaña de Toyota España con el Aygo X Cross Hybrid, el primer modelo 100% híbrido del Segmento A lleva el lema “Full Hybrid. Full Fun".

Toyota España presenta la nueva campaña nacional del Aygo X Cross Hybrid reforzando el posicionamiento del primer modelo 100% híbrido del Segmento A destacándolo como un vehículo atrevido, atractivo y el mejor compañero para mantener el alto ritmo de la ciudad gracias a su eficiencia y libertad de movimiento.

La campaña presenta al Aygo X Cross Hybrid como el híbrido con más estilo para los urbanitas más valientes que disfrutan de la conducción diaria, y que conectan con la nueva forma de entender la vida de la ciudad con un SUV urbano con carácter y disfrutando de lo cotidiano.

Bajo el lema “Full Hybrid. Full Fun”, Toyota España posiciona al Aygo X Cross Hybrid como el modelo perfecto para aquellas personas que buscan el ritmo descontrolado del día a día sin renunciar al diseño y a la eficiencia en un vehículo que destaca por su diseño provocador, su personalidad y su tecnología híbrida eficiente.

Toyota Aygo X Cross Hybrid Toyota Aygo X Cross Hybrid Características Toyota Aygo X Cross En este contexto, Aygo X Cross Hybrid es el verdadero protagonista de la campaña que busca consolidar el modelo como el SUV urbano más atractivo, poniendo en valor tanto su diseño como la incorporación del primer vehículo 100% híbrido del Segmento A.

La propuesta destaca por mostrar al modelo como un vehículo con personalidad, imagen llamativa y urbana. Con una motorización híbrida de 116 HP y con un consumo desde 3,8 l/100 km lo convierte en una de las propuestas más equilibradas y atractivas de su segmento.