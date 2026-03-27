SEAT renueva el Ibiza y el Arona con vibrantes colores exteriores

Los nuevos SEAT Ibiza y Arona llegaron al mercado en enero de 2026 con un exterior renovado, un interior refinado y una mejor relación calidad-precio. En su lanzamiento, ambos modelos ofrecían una gama de siete colores exteriores, incluido el exclusivo color Onyric .

La gama se amplía ahora con dos nuevos colores vibrantes: Liminal e Hypnotic , que le aportan aún más personalidad. Esta actualización refuerza la identidad visual de SEAT en los modelos Ibiza y Arona, y acentúa su carácter juvenil.

Estos colores son más que nuevas opciones en la paleta. Reflejan la continua evolución del lenguaje de diseño de SEAT , un mayor enfoque en la personalización y la creciente importancia de la diferenciación visual en el segmento urbano.

La renovación del diseño llega en un momento de gran rendimiento para los modelos urbanos de SEAT .

En 2025, el SEAT Ibiza fue el modelo más vendido de la marca con 94.800 unidades , seguido del SEAT Arona , con 72.400 unidades .

A principios de 2026, ambos modelos siguen registrando un buen rendimiento. En España , por ejemplo, el SEAT Ibiza lideró el mercado en los dos primeros meses con 4.505 unidades , su primera vez en la cima en casi ocho años, mientras que el SEAT Arona se situó séptimo con 3.340 unidades .

Diseñados, desarrollados y producidos en las instalaciones de SEAT en Martorell, Barcelona, ambos modelos desempeñan un papel fundamental en la estrategia de SEAT, centrada en el producto, los concesionarios y las comunicaciones.

En el apartado de Producto, toda la gama SEAT se renovará con opciones electrificadas para 2028, comenzando con las versiones híbridas ligeras del Ibiza y el Arona en 2027 , seguidas de un sistema de propulsión totalmente híbrido para el SEAT León en 2028, y nuevas actualizaciones para el León y el León Sportstourer en 2029.