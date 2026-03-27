SEAT renueva el Ibiza y el Arona con vibrantes colores exteriores
Desde su lanzamiento, los nuevos SEAT Ibiza y Arona ofrecían una gama de siete colores exteriores, incluido el exclusivo color Onyric.
Los nuevos SEAT Ibiza y Arona llegaron al mercado en enero de 2026 con un exterior renovado, un interior refinado y una mejor relación calidad-precio. En su lanzamiento, ambos modelos ofrecían una gama de siete colores exteriores, incluido el exclusivo color Onyric .
La gama se amplía ahora con dos nuevos colores vibrantes: Liminal e Hypnotic , que le aportan aún más personalidad. Esta actualización refuerza la identidad visual de SEAT en los modelos Ibiza y Arona, y acentúa su carácter juvenil.
Nuevos colores para los SEAT Ibiza y Arona
Estos dos nuevos colores definen aún más la personalidad de ambos modelos:
- Liminal: un rojo expresivo que aporta energía y fuerza visual, adecuado al carácter de ambos modelos.
- Hipnótico: un amarillo vibrante que resalta la frescura y la actitud juvenil de estos coches.
Estos colores son más que nuevas opciones en la paleta. Reflejan la continua evolución del lenguaje de diseño de SEAT, un mayor enfoque en la personalización y la creciente importancia de la diferenciación visual en el segmento urbano.
Éxito comercial de los modelos urbanos de SEAT
La renovación del diseño llega en un momento de gran rendimiento para los modelos urbanos de SEAT.
En 2025, el SEAT Ibiza fue el modelo más vendido de la marca con 94.800 unidades , seguido del SEAT Arona , con 72.400 unidades .
A principios de 2026, ambos modelos siguen registrando un buen rendimiento. En España , por ejemplo, el SEAT Ibiza lideró el mercado en los dos primeros meses con 4.505 unidades , su primera vez en la cima en casi ocho años, mientras que el SEAT Arona se situó séptimo con 3.340 unidades .
Diseñados, desarrollados y producidos en las instalaciones de SEAT en Martorell, Barcelona, ambos modelos desempeñan un papel fundamental en la estrategia de SEAT, centrada en el producto, los concesionarios y las comunicaciones.
En el apartado de Producto, toda la gama SEAT se renovará con opciones electrificadas para 2028, comenzando con las versiones híbridas ligeras del Ibiza y el Arona en 2027 , seguidas de un sistema de propulsión totalmente híbrido para el SEAT León en 2028, y nuevas actualizaciones para el León y el León Sportstourer en 2029.