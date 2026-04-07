Seat Ibiza: la sorpresa en el ranking de patentamientos de 2026

La reciente renovación del modelo más vendido de Seat le ha sentado muy bien y la marca española quedó en el cuarto puesto de marcas más vendidas.

El Seat Ibiza regresa a la parte alta del ranking de ventas en España con 7.202 matriculaciones. La reciente renovación del modelo más vendido en la historia de SEAT le ha sentado muy bien. Además, las buenas cifras del Arona (sexto del ranking de ventas trimestral, con 5.701 unidades) y del León (4.077), han permitido a la firma española auparse a la cuarta posición absoluta de ventas, con 18.128 unidades.

El tercer modelo más vendido en España entre enero y marzo ha sido el TOYOTA C-HR, con 7.033 unidades. Toyota ha colocado tres modelos en el top 10 (el Corolla ha sumado 6.189 unidades y el Yaris Cross, 5.383) y es la marca líder en ventas del mercado, con 27.512 unidades y una amplia ventaja sobre el segundo clasificado, Renault, que matriculó 18.849 autos y solo metió un modelo en el top10 de ventas (el Clio, en octavo puesto, con 5.497 unidades).

El resto de los componentes del top10 de ventas en el primer trimestre del año han sido el Peugeot 208 (cuarta posición, 6.748 unidades), el Nissan Qashqai (séptima posición, 6.748 unidades) y el MG ZS, único modelo de una marca china de la lista, que cierra el ranking con MG ZS 5.120 unidades.