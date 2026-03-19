Peugeot presenta un nuevo motor turbo para 208 y 2008

Ya sean eléctricos, híbridos o de combustión, los motores, independientemente de su potencia, son el corazón del placer de conducir de Peugeot . Los ingenieros de la marca han diseñado un nuevo propulsor naftero, el Turbo 100, que eleva las sensaciones y el rendimiento a un nuevo nivel, al tiempo que ofrece una eficiencia y fiabilidad optimizadas.

El Turbo 100 es un motor de tercera generación que incorpora un 70% de componentes nuevos en valor. Esto incluye elementos clave como la cadena de distribución, el turbocompresor, el sistema de inyección, los pistones, el bloque de cilindros y mucho más.

El motor Turbo 100 estará disponible en el Peugeot 208 a partir de marzo de 2026, seguido del Peugeot 2008 , a partir de mayo de 2026.

El motor Turbo 100 es un motor de 3 cilindros y 1.199 cm3 que desarrolla una potencia máxima de 101 HP (74 kW) a 5.500 rpm y ofrece un par máximo de 205 Nm a partir de 1.750 rpm.

El nuevo turbocompresor de geometría variable optimiza la respuesta del motor a bajas revoluciones, lo que facilita la conducción urbana y las maniobras de adelantamiento, y garantiza un placer de conducción total en cualquier circunstancia.

El control del consumo de combustible y de las emisiones del motor Turbo 100 está garantizado gracias a un nuevo sistema de inyección directa de alta presión (350 bares), la introducción de un sistema de distribución variable que reduce la fricción interna, así como nuevas culatas y un funcionamiento basado en el ciclo Miller con una elevada relación de compresión, lo que mejora la eficiencia térmica de la combustión.

Mayor confiabilidad en el motor Turbo 100 de Peugeot

Para aumentar el placer de conducción, el motor Turbo 100 está equipado con una cadena de distribución, que ofrece una durabilidad superior. El bloque del motor, los pistones y los segmentos también son nuevos y están diseñados para contribuir a la robustez general y a un consumo de aceite reducido.

Durante su desarrollo, el motor Turbo 100 se sometió a pruebas de resistencia especialmente exigentes en condiciones extremas, con más de 30.000 horas en bancos de pruebas que reproducían todas las situaciones de conducción. Los prototipos equipados con el Turbo 100 acumularon más de 3 millones de kilómetros, lo que constituye una clara prueba de la fiabilidad del motor.

Para una tranquilidad total, los Peugeot 208 y 2008 equipados con el motor Turbo 100 se beneficiarán, al igual que todos los modelos de la marca, del programa PEUGEOT CARE, que ofrece una garantía de hasta 8 años/160 000 km.

Mantenimiento reducido

Los modelos Peugeot equipados con el nuevo motor Turbo 100 disfrutan de un programa de mantenimiento reducido, con una única revisión cada 2 años/25 000 km (antes 1 año/20.000 km), con una revisión intermedia anual.