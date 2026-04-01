Peugeot 401 Eclipse: la historia del primer coupé-cabrio que revolucionó el mundo

Repasamos la trayectoria de Peugeot en el mundo cabrio: desde el pequeño eléctrico VLV de la posguerra hasta los exitosos 206 y 307 CC del siglo XXI.

Desde los albores del siglo XX, Peugeot ha mantenido una relación especial con la conducción a cielo abierto. Lo que comenzó como una necesidad técnica en modelos como el Tipo 91 o el 144, donde el techo era opcional, evolucionó hasta convertirse en una seña de identidad de la marca francesa.

El Eclipse: la invención del Coupe Cabrio En 1934, Peugeot cambió las reglas del juego con el 401 Eclipse. Fue el primer automóvil en ofrecer un techo rígido retráctil que se guardaba automáticamente en el baúl mediante un mando eléctrico.

Innovación: Obra de Georges Paulin y Marcel Pourtout, eliminó la dependencia de la lona.

Legado: Esta tecnología "Eclipse" se extendió a los modelos 202, 301, 402 y el exclusivo 601, favorito de directores de cine como Marcel Pagnol. Peugeot 401 Eclipse Peugeot 401 Eclipse Peugeot De la resistencia a la pantalla grande La historia de los descapotables del León también refleja los vaivenes del siglo:

Peugeot VLV (1941): Un pequeño cabrio eléctrico de 80 km de autonomía diseñado para servicios esenciales durante la escasez de combustible de la Segunda Guerra Mundial.

El 403 de "Colombo": En los años 50, el Peugeot 403 Cabrio alcanzó la fama mundial en Hollywood como el inseparable (y descuidado) compañero del teniente Colombo.

La elegancia de Pininfarina: El 404 Cabrio (1960) y los posteriores 504 Coupé y Cabrio (1969) definieron una era de sofisticación. Los faros traseros triples del 504 inspiran hoy la firma lumínica de "garras de león" de la gama actual de Peugeot. Peugeot 207 CC Peugeot 207 CC Peugeot La revolución de los 80 y el regreso del techo rígido Con la llegada del "número mágico", el Peugeot 205, la marca democratizó la deportividad al aire libre: