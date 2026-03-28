Nuevo Ford Explorer Eléctrico 2026: edición Collection y tecnología Pro Power Onboard

Ford optimiza su SUV Explorer eléctrico con la serie limitada Collection, un diseño inspirado en el deporte extremo y la capacidad de alimentar dispositivos externos con su batería.

Ford ha presentado la actualización 2026 del Ford Explorer eléctrico, un SUV que combina su ADN aventurero con una plataforma tecnológica optimizada. Esta renovación introduce la serie limitada Explorer Collection, junto con mejoras significativas en autonomía, sistemas de asistencia y capacidades de carga bidireccional.

Explorer Collection: Estilo Deportivo y Exclusivo Esta nueva edición especial se posiciona como la variante más equipada y distintiva de la gama, con un diseño inspirado en el equipamiento deportivo de alta montaña:

Exterior: Presenta el exclusivo color Gris Cactus (único para esta versión), techo negro, placas protectoras delanteras y traseras, y llantas de aleación de 20 pulgadas en Negro Satin.

Interior: Domina el color Negro Ónix con contrastes en naranja en los laterales de los asientos, cinturones y barra de sonido. Los asientos incorporan un tejido de punto 2D que imita la textura de la ropa técnica deportiva. Ford Explorer Eléctrico 2026 Ford Explorer Eléctrico 2026 Ford Innovación Energética: Pro Power Onboard El Explorer 2026 hereda la tecnología de los vehículos comerciales de Ford Pro para convertirse en una fuente de energía móvil:

Permite alimentar dispositivos con una potencia de hasta 2,3 kW .

Cuenta con una toma de corriente en el maletero para cargar ordenadores o equipos electrónicos de forma segura.

Incluye un adaptador para el puerto de carga exterior, ideal para alimentar bicicletas eléctricas o accesorios de camping durante escapadas al aire libre. Asistencias al Conductor de Próxima Generación El paquete de seguridad activa se refuerza con funciones que facilitan la conducción tanto en ciudad como en trayectos complejos:

Reconocimiento de Semáforos: El Control de Crucero Adaptativo Inteligente ahora puede detener el vehículo o reducir la velocidad al detectar una luz roja o ámbar.

Asistente de Aparcamiento Entrenado: El SUV puede memorizar hasta cinco escenarios de estacionamiento y replicar la maniobra (dirección, aceleración y frenado) de forma automática.

Asistente de Marcha Atrás: Graba los últimos 50 metros recorridos para guiar al vehículo hacia atrás en espacios estrechos de manera autónoma.

Asistente de Estado del Conductor: Monitorea la atención y, ante una emergencia médica, puede detener el coche, encender balizas y llamar a los servicios de emergencia. Ford Explorer Eléctrico 2026 Ford Explorer Eléctrico 2026 Ford Conectividad y Experiencia Digital El sistema SYNC Move con su pantalla móvil de 14,6 pulgadas recibe una actualización de software basada en Android: