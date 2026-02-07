MINI Paul Smith Edition: el encuentro entre el diseño británico y la movilidad eléctrica

La versión eléctrica de la edición Paul Smith combina la agilidad de MINI con una autonomía de hasta 400 km.

La histórica colaboración entre MINI y el legendario diseñador Paul Smith alcanza un nuevo nivel con el lanzamiento de la MINI Paul Smith Edition. Esta serie especial, que llegará próximamente a los mercados de América Latina, fusiona la estética clásica del sastre británico con la innovación tecnológica de la marca.

Encabezada por el MINI Cooper SE totalmente eléctrico, esta edición limitada no solo destaca por sus detalles artesanales y colores exclusivos, sino por ofrecer una autonomía de hasta 400 kilómetros, demostrando que el estilo "clásico con un toque especial" es el compañero ideal para la nueva era de la conducción sin emisiones.

MINI Paul Smith Edition MINI Paul Smith Edition MINI Eléctrico y sofisticado: el MINI Cooper SE Paul Smith Edition El primer integrante de esta familia en rodar por las calles será el MINI Cooper SE (eléctrico). Este modelo representa la síntesis perfecta entre el go-kart feeling característico de la marca y la sostenibilidad urbana.

Potencia y Desempeño: Su motor eléctrico entrega 218 CV (160 kW), permitiendo una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 6,7 segundos .

Autonomía y Carga: Gracias a su batería de 54,2 kWh, alcanza una autonomía de hasta 400 km (ciclo WLTP). Además, cuenta con tecnología de carga rápida que permite recuperar del 10% al 80% de la energía en aproximadamente 30 minutos.

Estética Exclusiva: Disponible en colores como Midnight Black, Inspired White y Statement Gray, siempre contrastados con el techo en color Nottingham Green, que rinde homenaje a la ciudad natal del diseñador. MINI Paul Smith Edition MINI Paul Smith Edition MINI Detalles que cuentan una historia: exterior e interior La mano de Paul Smith es visible en cada rincón del vehículo, desde los acentos exteriores hasta los guiños humorísticos del habitáculo: