Mercedes-Benz 140 Años: la nueva Clase S protagoniza una travesía épica por seis continentes

Para celebrar sus 140 años de historia, Mercedes-Benz inició un viaje transcontinental sin precedentes que unirá el pasado y el futuro de la marca.

Tras su debut mundial en enero, tres unidades de la nueva Mercedes-Benz Clase S se embarcaron en una ruta de 50.000 kilómetros que recorrerá 140 lugares emblemáticos a través de seis continentes. Esta campaña global, que culminará en octubre en Stuttgart, busca reconectar con fans, clientes y clubes de la marca mediante encuentros únicos en cada punto de control.

Un recorrido por la herencia y la innovación Desde que Karl Benz patentó su primer vehículo en 1886, Mercedes-Benz ha sido sinónimo de vanguardia. Este viaje épico busca homenajear ese espíritu pionero visitando hitos históricos y megaciudades actuales. En cada etapa, la nueva Clase S compartirá camino con vehículos clásicos de la colección de la marca y modelos de la flota local, simbolizando la evolución constante de la ingeniería alemana.

El convoy no solo atravesará rutas legendarias, sino que también funcionará como un laboratorio rodante bajo condiciones climáticas y de terreno extremas. El objetivo es claro: demostrar que, tras casi siglo y medio, la estrella sigue guiando el camino de la movilidad premium.

Tecnología de punta en la nueva Clase S La gran protagonista del viaje es la nueva generación de la Clase S, un vehículo que redefine el lujo y la seguridad inteligente para el año 2026:

Propulsión Eficiente: Las unidades de la travesía están equipadas con motorizaciones híbridas que alcanzan los 510 CV , permitiendo tramos de conducción 100% eléctrica en zonas urbanas.

Inteligencia Artificial: El sistema MBUX de última generación ofrece una asistencia personalizada, gestionando desde la navegación por voz hasta el confort climático, ideal para los largos trayectos transcontinentales.

Seguridad Avanzada: Incorpora el sistema Drive Pilot, capaz de gestionar la conducción autónoma en autopistas bajo ciertas condiciones, reduciendo el estrés del conductor durante los 50.000 km de ruta.

Confort de Primera Clase: Los asientos con función de masaje y el sistema de filtrado de aire ionizado aseguran que cada llegada a los 140 puntos de control sea una experiencia relajante para los equipos a bordo. Una celebración junto a la comunidad global Mercedes-Benz ha diseñado este viaje como una plataforma abierta para sus seguidores. A través de presentaciones exclusivas y encuentros espontáneos, los miembros del Club Mercedes-Benz y clientes de cada país podrán conocer de cerca la nueva Clase S antes de su llegada formal a los salones de venta.