Mas potencia y deportividad en la familia A3: Audi ya comercializa el nuevo S3 en Argentina

El nuevo Audi S3 , disponible en versiones Sportback y Sedán, ofrece una experiencia de conducción inigualable gracias a sus numerosas innovaciones.

Introduce varias novedades técnicas, respecto su predecesor, que elevan su desempeño. El motor turboalimentado de 2.0 litros ahora entrega 333 CV, un aumento respecto a los 290 CV del modelo anterior, y 420 Nm de par motor disponibles en un rango más amplio (2100-5500 rpm). El nuevo Audi S3 acelera de 0 a 100 km/h en solo 4,7 segundos, alcanzando una velocidad máxima limitada electrónicamente en 250 km/h.

Otra de las innovaciones más destacadas es el divisor de par (torque splitter), una tecnología heredada del RS3 que distribuye el par entre las ruedas traseras para lograr un manejo más dinámico, incluso con capacidades de derrape en el modo Dynamic Plus del drive select. La suspensión ha sido revisada para ofrecer un manejo más preciso, con una configuración que reduce la altura 15 mm en comparación con el A3. En conjunto con la tracción total quattro y los frenos de alto rendimiento asegura un agarre excepcional.

El diseño exterior del Audi S3 se destaca por su expresivo frontal, difusor deportivo y un sistema de escape de alto rendimiento de cuatro salidas. Las luces diurnas seleccionables y los faros LED 100% personalizables añaden un toque de sofisticación y modernidad.

Equipamiento del nuevo Audi S3

En el interior, el S3 ofrece un entorno digitalizado con una pantalla táctil de 10,1 pulgadas y un cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas, ambos diseñados para proporcionar una experiencia intuitiva y centrada en el conductor.

Entre las características de serie del nuevo Audi S3 se incluyen asientos delanteros deportivos con ajuste eléctrico, tapizados en cuero/cuero sintético, asistente de frenado de emergencia, carga inductiva para smartphones, asistente de salida y cambio de carril, control de velocidad crucero adaptativo, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, cámara de marcha atrás, llantas de 5 radios dobles en gris grafito, acceso y arranque sin llave, sistema de sonido premium SONOS con sonido 3D y techo corredizo panorámico.

Con la llegada del S3, Audi Argentina completa la familia A3, sumando potencia y emociones a su ya impresionante línea de vehículos. Este lanzamiento reafirma el compromiso de la marca con la innovación y la excelencia, ofreciendo a los clientes argentinos una opción que combina deportividad, tecnología y diseño de vanguardia.

Cuál es el precio del nuevo Audi S3

El nuevo S3 ya se encuentra disponible en el mercado argentino con un precio de 88.450 dólares, para cualquiera de sus dos versiones.