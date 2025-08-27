BYD desembarca a Argentina y anuncia su primera preventa oficial

BYD (Build Your Dreams), la empresa de innovación tecnológica especializada en vehículos de nueva energía, inicia la primera preventa exclusiva a partir del 27 de agosto, marcando un hito en la industria automotriz nacional.

La entrada de BYD en el mercado argentino representa un profundo compromiso con la electrificación de la flota automotriz nacional y, a través de este lanzamiento, la compañía refuerza aún más su dedicación a acelerar la transición hacia un futuro más sostenible, impulsando el desarrollo de infraestructura de carga y forjando alianzas estratégicas con actores locales en los sectores energético y automotriz.

“Estamos muy orgullosos de comenzar este nuevo capítulo en Argentina, un mercado clave para la expansión regional. Nuestra propuesta combina innovación, seguridad, compromiso ambiental y precios competitivos. Queremos ofrecer a los argentinos una verdadera alternativa hacia una movilidad más limpia y eficiente”, señaló Gerente General de BYD ARGENTINA , Stephen Deng.

El BYD Yuan Pro es un SUV 100% eléctrico que combina estilo urbano con eficiencia eléctrica. Es más espacioso que el promedio de su segmento, con un baúl de 1,210 litros y asientos rebatibles, con capacidad para cinco pasajeros. Incorpora el Sistema Inteligente de Cabina de BYD con una pantalla giratoria de 12.8 pulgadas y el asistente de voz Hi BYD.

Por otra parte, el BYD SONG PRO es un SUV Híbrido Enchufable que combina rendimiento, potencia y tecnología. Es la opción ideal para viajes largos y eficientes, con capacidad para cinco pasajeros, ofreciendo comodidad y amplitud. Este modelo es el híbrido enchufable más accesible del mercado. Gracias a su sistema de entretenimiento, la pantalla puede utilizarse tanto en modo horizontal como vertical e incluso dividirse para ejecutar dos aplicaciones de manera simultánea.

Por último, el BYD DOLPHIN MINI es una opción funcional, eficiente y divertida. Este hatchback 100% eléctrico, con un diseño deportivo de la Serie Ocean, incorpora un sistema operativo inteligente con conectividad Apple CarPlay y Android Auto, más espacio interior que el promedio de su categoría y una cabina inteligente. Cabe destacar que este BYD DOLPHIN MINI fue galardonado con el título de World Urban Car en World Car Awards 2025 celebrado en el New York International Auto Show, superando a otros 11 competidores de élite de todo el mundo.

Cómo hay que hacer para reservar un modelo de BYD en Argentina

A partir del 27 de agosto, con un valor inicial de USD 500 o su equivalente en pesos argentinos, los clientes podrán reservar su BYD YUAN PRO, BYD SONG PRO DM-I y BYD DOLPHIN MINI. Cuanto antes reserven, más beneficios adicionales van a recibir. Las personas interesadas pueden acceder a la página de BYD para recibir toda la información correspondiente.