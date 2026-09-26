Las claves de la propuesta de Leapmotor en Argentina: tecnología avanzada y accesible

Leapmotor se distingue en el mercado automotriz por una misión clara: romper las barreras de entrada a los vehículos electrificados. En un contexto donde la transición energética es una prioridad, la marca se posiciona como el referente de la movilidad inteligente, que combina la agilidad tecnológica de una start-up con el sólido respaldo logístico, comercial y de postventa de Stellantis.

La propuesta de valor de Leapmotor se basa en la democratización de la innovación. A diferencia de otros fabricantes, Leapmotor desarrolla internamente más del 60% de los componentes de sus vehículos. Esta integración vertical permite no solo una optimización de costos que se traslada directamente al cliente final, sino también una implementación más rápida de tecnologías avanzadas, principalmente el rango extendido REEV y arquitecturas electrónicas centralizadas que garantizan actualizaciones constantes OTA (remotas "Over the Air") y una seguridad de cinco estrellas en sus dos modelos comercializados B10 y C10.

Argentina forma parte de esta estrategia, aprovechando la extensa red de concesionarios de Stellantis para ofrecer una experiencia de cliente integral y una tranquilidad total en el mantenimiento y recambio de piezas. La marca no solo vende vehículos, sino que propone un ecosistema de movilidad donde la eficiencia y la sostenibilidad van de la mano de una experiencia de conducción premium.

Leapmotor C10 Cómo está compuesta la oferta de Leapmotor La oferta comercial de Leapmotor en Argentina responde a las demandas reales de los conductores actuales. Por un lado, el B10, un SUV del segmento C, representa el equilibrio perfecto entre sostenibilidad y versatilidad. Equipado con la arquitectura inteligente LEAP 3.5, el B10 no solo destaca por su eficiencia, sino por haber alcanzado las 5 estrellas Euro NCAP, garantizando que la seguridad de última generación no sea un lujo, sino un estándar para todos los usuarios.

Por otro lado, el Leapmotor C10 es un D-SUV diseñado para las familias modernas, también basado en la arquitectura LEAP 3.5, ofrece un espacio interior inteligente, confort superior y los más altos estándares de seguridad, posicionándose como el buque insignia de la marca en términos de prestaciones y refinamiento.